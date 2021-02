Alexandru Rafila, critici dure pentru ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu: "Nu am văzut soluții, am văzut doar scuze”

PSD anunță că vor depune o moțiune simplă pe Sănătate, în Camera Deputaților, acesta urmând să intre în dezbatere săptămâna viitoare.

"Moțiunea simplă pe sănătate va fi depusă la Camera Deputaților cu asociațiile medicilor, cu asociațiile pacienților și săptămâna viitoare va intra în dezbatere”, a spus Radu Oprea, potrivit Mediafax.

De asemenea, în Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD au fost și discuții referitoare la bugetul de stat al României și la bugetul asigurărilor de stat.

În paralel, profesorul Alexandru Rafila a lansat critici dure la adresa ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu pe care îl acuză că are doar scuze fără soluţii.

"Există un grup de lucru la nivelul PSD care lucrează la un astfel de material, rămâne de văzut dacă în perioada imediat următoare acest lucru se va conctretiza prin depunerea unei moțiuni simple.

În mod evident, acțiunile și mai ales inacțiunile Ministerului Sănătății și ministrului Sănătății în ultima perioadă probabil că justifică un astfel de demers politic.

Modalitatea de testare, lipsa de acțiune și de asumare în ceea ce privește spitalele și secțiile ATI și riscurile pentru pacienți, modul de gestionare a redeschiderii școlilor, care n-a fost în concordanță cu Ministerul Educației, și, mai mult, lipsa de soluții, pentru că nu am văzut soluții, am văzut doar scuze și menționări legate de o anumită grea moștenire în aceste săptămâni care au urmat numirii în funcție a domnului ministru Voiculescu”, a declarat deputatul Alexandru Rafila, luni, la Digi24.

Câți bani au câștigat anul trecut Adrian Streinu-Cercel şi Alexandru Rafila

Adrian Streinu-Cercel a avut în ultimul an patru surse de câștig: manager şi medic la Matei Balş (161.270 RON), Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila (167.408), activităţi medicale şi proprietate intelectuală (100.844 RON), respectiv contracte PFI - persoană fizică independentă (670.860 RON), după cum arată declaraţia de avere a acestuia, consultată de Hotnews.

Parlamentarii PSD Adrian Streinu-Cercel şi Alexandru Rafila, medici la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti, sunt nelipsiți de la televizor de când a început pandemia de COVID-19. Expertiza lor în domeniul medical este importantă și sunt foarte apreciați în domeniul lor. Tocmai de aceea, nici veniturile lor nu sunt de neglijat.

Cât despre conturi, parlamentarul PSD are în bancă aproape 130.000 de euro. În plus, are un credit de 90.000 de euro, contractat în 2019, precum şi două împrumuturi luate de la persoane fizice,de 2.000 de euro, respectiv 60.000 RON.

Deputatul PSD Alexandru Rafila este Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, şeful Disciplinei Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila şi şeful Laboratorului Institutului Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti.

Acesta a încasat anul trecut: 124.886 RON salariu la UMF Carol Davila, 184.522 RON salariu la Institutul Matei Balş, 32.000 RON din servicii medicale (PFA), 5.965 dolari dintr-un contract de cercetare într-un studiu internaţional, 1.947 RON ca indemnizaţie în Consiliul Ştiinţific al ANSVSA, 3.215 euro, respectiv 1.833 euro, ca diurnă de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, respectiv 10.000 de euro din restituirea unui împrumut, potrivit sursei citate.