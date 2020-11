Alexandru Rafila, despre scăderea testărilor COVID la nivel naţional: "Un fenomen ciudat. Există un blocaj undeva"

Alexandru Raflia a vorbit marţi despre un "fenomen ciudat" care a apărut la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică, instituţii care nu cresc numărul testărilor COVID.

"Am ajuns să testăm la fel atunci când aveam 10.000 de pacienţi infectaţi zilnic, ca şi atunci când aveam 5.000 de pacienţi.

Mai mult, astăzi am aflat cu surprindere, că a început să scadă numărul de teste destul de mult, a scăzut doar într-o singură zi cu 20%, astăzi am avut aproape 8.000 de cazuri, am avut doar 30.000 de teste, ceea ce este anormal, pentru că, de fapt, există un blocaj undeva.

Unde este acest blocaj? Blocajul cred că este în zona Direcţiilor de Sănătate Publică care nu sunt încurajate să investigheze toate focarele epidemiologice, să identifice contacţii, să vadă dacă există cea mai mică simptomatologie care ar trebui să ducă la efectuarea unui test.

Carantina nu este o soluţie

Pentru că toate ţările care au ajuns să controleze într-adevăr pandemia au făcut acest lucru: cu cât a crescut numărul de cazuri a crescut testarea şi acest lucru a permis izolarea celor infectaţi şi oprirea transmiterii.

Oprirea transmiterii doar prin măsuri nemedicale, carantină în diverse oraşe, închiderea şcolilor, închiderea pieţelor, nu este o soluţie pentru că ea afectează, de multe ori, fundamentele societăţii."

Măsuri propuse pentru controlarea pandemiei

Reprezentant al României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi candidat PSD la alegerile parlamentare, Alexandru Rafila a venit cu o serie de propuneri pentru controlarea pandemiei.

"Testarea periodică a personalului medical, concentrarea testării proactive acolo unde există un număr mare de cazuri, unde există un număr mare de contacţi.

Introducerea testelor rapide se poate face şi în comunităţile unde se înregistrează număr foarte mare de cazuri, o comunitate, o comună, o întreprindere, o şcoală cu teste de bună calitate, teste recomandate de OMS.

Acestea sunt elemente care pot aduce lucrurile sub control şi care trebuie integrate cu un sistem de sănătate publică funcţional", a spus Alexandru Rafila.