Ce alimente scad pofta de mancare?

Daca senzatia de foamea este o nevoie naturala, apetitul este o pofta, nu o necesitate.

1. Ovazul

Fie sub forma de germeni deshidratati, fie fiert, ovazul este un aliment cu indice glicemic scazut, ce are calitatea de a creea senzatie de satietate pe o perioada indelungata. El contine fibre insolubile care-si maresc volumul in urma ingerarii, favorizeaza instalarea senzatia de satieitate pentru mai mult timp, fiind asftel un aliat de nadejde in dieta de slabire si in mentinerea greutatii.

2. Nucile

Nucile sunt sursa de proteine, grasimi nesaturate, acizi grasi omega 3 si micronutrienti. Nucile contin acizi grasi polinesaturati care stimuleaza formarea celor doi hormoni inhibitori de apetit: grelina si peptida YY. Acesti hormone joaca un rol major in transmiterea catre creier a mesajului de satietate.

3. Semintele de in si radacina de cicoare

Uleiul de in este produsul cel mai cunoscut al acestei plante ,insa semintele crude de in sunt recunoscute pentru rolul lor de inhibitor de apetit. Acest lucru se datoreaza prezentei in compozitia semintelor a acizilor grasi esentiali omega 3 si a unei mari cantitati de fibre, ambele au rolul de a diminua cresterile nivelului glicemiei si deci tin sub control senzatia de foame.

4. Crapul/Macroul/Somonul

Somonul gatit dietetic poate ajuta la reducerea cantitatii de alimente consumate la o masa principala datorita cantitatii mari de proteine existente in compozitia sa, alaturi de acizii grasi esentiali omega 3, ambele grupe de nutrienti fiind responsabile de instalarea rapida si pentru o mai lunga perioada a senzatiei de satietate.

5. Albusul de ou si pieptul de pasare

Un consum ponderat de albus de ou reduce apetitul. Acest aspect se datoreaza mai ales receptorilor de opioizi, stimulati de unii aminoacizi prezenti in albusul de ou. In plus, histidina si acidul glutamic faciliteaza absorbtia optima de potasiu si clor in celulele centrilor nervosi ai perceptiei senzatiilor placute. Este favorizata astfel instalarea unei stari de bine, esentiala pentru combaterea alimentatiei excesive.

6. Varza si telina

Varza produce senzatie de satietate pe o perioada indelungata datorita compozitiei sale complexe. Este bogata in fibre, saraca in calorii, bogata in vitamina C si o sursa foarte buna de Mg, Ca, proteine, bioflavonoide, potasiu, acid folic si vitamine B si are calitatea de a limita portiile de alimente la mesele la care este ingerata, in special in stare cruda.

7. Apa si Ceaiul verde

Apa este un termen esential in ecuatia satietatii. In momentul in care organismul este deshidratat, creierul ii transmite adeseori organismului mesajul senzatiei de foame, si nu de sete. De asemenea, deshidratarea induce nevoia a manca pentru re-energizarea rapida a organismului. Hidratarea completa si contiua asigura controlul apetitului.Ceaiul verde este un aliat important in timpul unui program de reglare a apetitului. Componentele lui active ii transmit creierului senzatia de satietate, motiv pentru care este recomandat inaintea meselor principale.