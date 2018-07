Alina Gorghiu, amenințare după opinia Comisiei de la Veneția: CCR să nu cumva să nu ia act de acest raport!

Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă că opinia Comisiei de la Veneţia este mai mult decât binevenită şi solicită CCR să ia act de raportul preliminar al Comisiei cu privire la legile justiţiei, despre care spune că trebuie să fie întoarse în Parlament.



"Opinie mai mult decât binevenită! A fost un efort de luni de zile al PNL, al delegaţiei noastre la APCE, al preşedintelui, al sistemului judiciar! Şi uite că astăzi eforturile şi criticile sunt confirmate de experţii internaţionali! Plus că vine într-un moment cheie, când ministrul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului şef la DNA! Am criticat în plen şi în Comisia specială toate aceste aspecte, dar am bătut la porţi închise, căci asta înseamnă să lucreze PSD cu oameni de nivelul lui Nicolicea, Şerban Nicolae sau Iordache, la ordinul lui Dragnea. Cer CCR să nu cumva să nu ia act de acest raport preliminar, mai mult decât limpede şi profesionist! Să ia act atunci când va soluţiona sesizarea PNL pe legea 303, ca să spulbere opiniile publice îndreptăţite să creadă că este o curte politizată şi la dispoziţia PSD. E clar că toate legile justiţiei trebuie întoarse în Parlament, trebuie făcută o dezbatere serioasă, cu alt preşedintele, nu domnul Iordache care şi-a dovedit limitele cu vârf şi îndesat", a precizat, vineri, Gorghiu pentru AGERPRES.



Ea subliniază că nu ar fi "rea" nici demisia lui Toader şi Dragnea, afirmând că "s-au făcut de râs" că au girat asemenea modificări legislative sub standardele europene.



Senatorul PNL arată că aspectele cheie criticate se concretizează în recomandări importante ale Comisiei de la Veneţia, de reevaluarea sistemul pentru numire/revocare a procurorilor de rang înalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor din Constituţie, având în vedere să fie asigurate condiţiile pentru un proces de numire/revocare neutru şi obiectiv, prin menţinerea rolului instituţiilor, precum al preşedintelui şi al CSM, pentru a echilibra influenţa ministerului Justiţiei, la îndepărtarea sau clarificarea prevederilor care permit procurorilor superiori să invalideze soluţiile dispuse de procurori pe motiv că nu sunt întemeiate, până la critici referitoare la răspunderea materială a magistratului, la secţia specială din cadrul Parchetului General sau la schema de pensionare timpurie a judecătorilor care riscă să blocheze sistemul judiciar.



Comisia de la Veneţia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experţi independenţi în domeniul dreptului constituţional) a publicat, vineri, opinia preliminară cu privire la cele trei proiecte de modificare a legilor justiţiei din România, respectiv legea privind organizarea judiciară, legea privind Consiliul Superior al Magistraturii şi legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, asupra cărora atât preşedintele României, Klaus Iohannis, cât şi Comitetul de Monitorizare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei solicitaseră opinia Comisiei.



Astfel, printre altele, Comisia de la Veneţia a recomandat României să reconsidere sistemul de numire şi demitere a procurorilor de rang înalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constituţie, în vederea creării de condiţii pentru un proces de numire şi demitere neutru şi obiectiv prin menţinerea rolului instituţiilor, cum ar fi preşedintele şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile să echilibreze influenţa ministrului justiţiei.