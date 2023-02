Ambasada României la Washington: "2022, cel mai mare volum al schimburilor comerciale din istoria relaţiilor dintre România şi Statele Unite ale Americii"

Ambasada României la Washington a anunţat că în anul 2022 a existat cel mai mare volum al schimburilor comerciale din istoria relaţiilor dintre România şi Statele Unite ale Americii.

Sursa foto: Facebook | Ambasada României în Statele Unite ale Americii / Romanian Embassy to US

"Veștile bune au sosit! Așa cum am anticipat în urmă cu două luni, cel mai mare volum al schimburilor comerciale din istoria relațiilor dintre România şi Statele Unite ale Americii a avut loc în anul 2022, când acesta s-a situat la nivelul a 5,13 miliarde de dolari.

Față de statisticile anului 2021, observăm că România își consolidează balanța comercială printr-o creștere a exportului.

Ne propunem ca în acest an să menținem trendul ascendent prin promovarea intensă a comerțului între cele două țări, astfel încât Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii să înregistreze rezultate economice tot mai bune", se arată în postarea de pe pagina de Facebook - Ambasada României în Statele Unite ale Americii / Romanian Embassy to US.