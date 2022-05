Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Peer Gebauer, despre războiul de la graniţe: "Nu putem şti ce e în mintea lui Putin"

"Iubesc România, este o țară extroardinară, cu oameni extraordinari. E un mare privilegiu să fiu la post aici, ca ambasador al Germaniei. În curând, se împlinește un an de când sunt aici și sunt multe de sărbătorit. Relația dintre țările noastre este excelentă și este o mare onoare și o plăcere să lucrez în acest context", a spus E.S. Peer Gebauer, Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, la Antena 3.

- Unde ați călătorit în România?

- Am vizitat câteva dintre marile orașe. În prima mea călătorie, am fost în județul Sibiu. Am vizitat Timișoara, Iași, Cluj, Brașov. Am fost la Oradea și în zona Galați de curând. Am fost în multe locuri și stiu că mai sunt multe altele de descoperit.

- Unde ați recomanda familiei dumnevoastră să meargă aici, în România?

- Aș recomanda oricui. Familia și prietenii vizitează deja. Să meargă la București, este un oraș extraordinar, un oraș frumos, dar să vădă și alte părți ale țării. Oricare dintre ele. România are de oferit vizitatorilor o varietate nemaipomenită. Sunt profund impresionat de frumusețea țării. De câte ori am avut vizitatori, pentru prima oară în România, reacția lor era: Ce frumos e aici, nu mă așteptam să fie atât de frumos. Cu siguranță, voi reveni. Ceea ce e o veste bună.

- Ştiu că aveți doi copii. Ce le spuneți copiilor despre țara noastră?

- Experimentează traiul aici în fiecare zi și le place. Este extraordinar să fii aici cu doi adolescenți care pot să se plimbe în siguranță și să exploreze țara și orașul cu prietenii. Le place foarte mult.

- Este România o țară sigură?

- Cu siguranță, da. Comparativ cu multe alte țări de pe glob, România este super sigură și nu pot decât să recomand tuturor să o viziteze. Și mulți o fac deja. Războiul îi face pe unii să fie mai ezitanți să călătorească, în general. Pe de altă parte, acest război brutal, această agresiune brutală a Rusiei, la care asistăm în fiecare zi, a făcut ca Romania să fie în centrul atenției și asta ar putea atrage mai mulți vizitatori să vină în România. Nu sunt expert în cifre, dar sper ca străinii să continue să vină în România.

- Cum credeți că poate fi oprit Vladimir Putin?

- Facem ce trebuie făcut. Ucraina se apară singură, noi susținem Ucraina cu tot ce se poate, pentru a stopa acest război brutal, această agresiune pentru care nu există justificare. Suntem impresionați să vedem spiritul de apărare și curajul poporului ucrainean. Nu există decât un singur deznodământ: Ucraina trebuie să câștige.

- Germania va încuraja Ucraina să adere la NATO?

- S-a discutat mult despre problema aderării la NATO. În primul rând, se pune problema ca Ucraina să își exprime interesul. Cred că, în acest moment, vorbim despre aderarea la UE. Asta își doresc guvernul și poporul ucrainean. Aceasta este prioritatea pusă pe agendă. Lucrurile trebuie făcute pe rând. În acest moment, e crucial ca Ucraina să recapete controlul asupra teritoriului său. Încă o dată, suntem profund impresionați de tăria și curajul poporului ucrainean. Nu este normal ca o țară să invadeze altă țară și să scape nepedepsită. Este de neacceptat. Și de aceea Ucraina se apără cu atâta curaj. De aceea susținem Ucraina fară ezitare. Nu există nicio îndoială.

- Credeți că Republica Moldova va fi o țintă viitoare pentru Vladimir Putin?

- Nu ne putem uita în mintea lui Putin. Din ceea ce vedem acum, este evident că Putin și-a pierdut orice urmă de credibilitate, orice urmă de sobrietate. Nu aș fi surprins dacă administrația rusă ar avea planuri să meargă mai departe. Întrebarea e dacă are capacitatea să meargă mai departe. Nu văd asta deocamdată, dar, desigur nu se știe niciodată. Dar faptul că nu stau prea bine din punct de vedere militar în acest război îmi dă speranță că nu vor fi capabili să atace Republica Moldova.