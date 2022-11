Imagini din ambulanțele care în România NU au prioritate în trafic. Salvatorii acuză că, uneori, nu ajung în timp util la victime

Salvamont, un serviciu de urgență care trebuie sa salveze vieți, dar care nu are dreptul sa folosească mijloacele de semnalizare acustica si vizuala, care să îi asigure prioritate in trafic. Salvamont România detine prin baremurile legislative, ambulanțe și autospeciale de interventie, dotate cu mijloace de averizare sonora și vizuala, dar necorelarea legislației nu le da voie sa apese butonul care poate face diferența între viata și moarte. Actul legislativ, după 8 ani de umblat după aprobări, se afla acum în Camera Deputaților, are toate avizele favorabile, dar mici diferențe între textul avizelor fac ca legea să nu intre la votul final deși este pe ordinea de zi în fiecare săptămână.