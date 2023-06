"Nu vom mai călca pe aici. Copiii s-au speriat foarte tare" | Ce a păţit o familie de turişti români aflaţi în vacanţă în insula Thassos

O familie de turişti români aflată în vacanță în insula Thassos s-a trezit că are de plătit o amendă, iar în momentul în care oamenii s-au adresat poliţiei aceştia ar fi avut un comportament agresiv. Iată de ce.

Sursa foto: Gettyimages | Calin Stan

O româncă aflată în vacanța pe insula Thassos a povestit pe reţelele de socializare întâmplarea care a făcut-o să ia decizia de a nu mai planifica niciodată vreo vacanță în acea zonă a Greciei.

Totul ar fi pornit de la o parcare zona pietei din Prinos, de unde femeia s-a ales cu o amendă şi plăcuțele de înmatriculare luate. Pentru că nu înțelegea ce s-a întâmplat femeia s-a dus la cea mai apropiată secţie de poliţie, acolo unde a descoperit că majoritatea celor amendați erau români.

În acest context, femeia a povestit ce a pățit pe reţele sociale în speranța că alte persoane nu vor mai trece prin același calvar.

"Mi se pare important să vă povestesc ce am pățit astăzi în Thassos sperând să nu pățească şi alți români același lucru! Am parcat in zona pieței din Prinos, 10min mai târziu fără să fie semn cu staționare/ oprire interzisă şi ne încurcând traficul, în condițiile în care mai erau şi alte mașini( cu nr de Grecia) parcate acolo, ne-am trezit cu amendă şi plăcuțele de înmatriculare luate. Nefiind cunoscători distinctei limbi elene, am rugat pe cineva sa ne explice ce trebuie să facem şi ne-a spus să mergem la cea mai apropiată secție de poliţie, ceea ce am si făcut...un comportament cel puțin bizar şi extrem de agresiv al domnilor polițiști, care au început să ţipe, efectiv la noi de parcă eram cei mai mari infractori din Thassos.

În momentul în care i-am rugat frumos să ne explice cu ce am greșit şi de ce ne-au ridicat şi numerele, asta în condițiile în care eram cu 2 copii după noi( 2 ani si 5 ani) evident că fetele s-au speriat foarte tare!

Într-un final am ajuns la posta să plătim amenda, unde, surpriza erau doar romani cu amenzi...în sediul politiei din Thassos town, unde am fost trimiși după numere, din nou același tip agresiv l-am găsit şi aici şi foarte ofuscați că i-am rugat să ne explice din nou unde am greșit ca să nu o mai reperam, i-au fost smulse numerele din mână, soțului şi au început să urle la el, spunându-i să revină după numere după 20 zile...ca așa e legea...Noi timp de 8 ani, am venit în fiecare an de 2 ori... Cu părere de rău, după această experienţă noi nu vom mai calca vreodată pe aici...nu suntem deloc bine primiți şi nu vrem să îi mai încurcăm cu banii lăsați in aceasta insulică. So, have fun şi mare atenție", a scris româna pe un grup dedicat vacanțelor în insula Thassos.

Ce faci dacă ai luat amendă pentru parcare în Thassos

"Procedura de plată a amenzilor pentru parcare

Pentru a nu lua amendă - aveți grijă unde parcați

Procedura de plată a amenzii pentru parcare:

Plata amenzii se face la Oficiul poștal ΕΛΤΑ de luni până vineri (din Limenas și Limenaria).

În cazul în care vi se iau plăcuțele de înmatriculare și este weekend, mergeți la secția de poliție din Limenas sau Limenaria. Agenții vă pot da contul bancar IBAN unde să plătiți amenda. Veți trimite e-mail la adresa [email protected] cu dovada de plată, iar ulterior aceștia vă vor înapoia plăcuțele de înmatriculare.

Dacă vi s-a ridicat permisul de conducere, plăcuțe de înmatriculare, dacă ați condus în stare de ebrietate sau ați încălcat alte reguli de circulație și siguranță rutieră adresați-vă secției de poliție pentru plata amenzii și recuperarea documentelor în cel mai scurt timp posibil, conform legii.

În cazul în care ați primit amendă și nu vi s-au ridicat plăcuțe de înmatriculare și trebuie să plecați urgent de pe insulă sau este weekend, sunați sau mergeți la secția de poliție.

Parcare regulamentară

Când întâlniți indicatorul avertizare "Staționarea interzisă" puteți să vă opriți pentru un timp (în mod normal, cu butonul de avarie activat), dar să nu parcați.

Când întâlniți indicatorul avertizare "Oprirea interzisă" NU se poate opri și NU puteți parca.

În anumite zone sunt atenționări speciale legate de zonele de parcare și staționare. De exemplu:

Panagia

Potos

Strada centrală din Prinos

Limenas

Pe un drum cu o singură bandă pe sens, nu ar trebui să parcați deoarece împiedicați circulația autobuzelor. De asemenea nu parcați acolo unde vedeți linii galbene trasate pe carosabil (în zona porturilor și secțiilor de poliție) sau pe locurile dedicate persoanelor cu dizabilități.

Încercăm să construim alături de autoritățile locale o hartă cu locurile de parcare de pe insulă”, se explică pe grupul Thassos de pe Facebook.