Angajați CFR, obligați să doarmă pe bănci, înainte să plece în cursă: ”Nu vrea să ia nimeni nicio măsură”

Spațiul de odihnă din stația Deda aparține CFR Marfă și era destinat pentru odihna personalului de tren, atât de la CFR Marfă, cât și de la CFR Călători.

”Nu vrea să ia nimeni nicio măsură. Am adus la cunoștință șefului de unitate. (...) Sunt cercetat disciplinar pentru că am făcut raport de eveniment. Am scris că nu am avut dormitor și am luat serviciul în continuare. (...) A fost al CFR Marfă, pe ei i-a disponibilizat, nu a mai avut cine să aibe grijă, și au închis dormitorul”, a explicat Marius Bercheșan, unul dintre angajații CFR nevoiți să doarmă pe bancă, pentru Antena 3.

