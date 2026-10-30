Angajații Liberty Galați protestează în fața Prefecturii. Nu au mai primit salarii din mai și intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie

sursa: captură video Antena 3 CNN

Angajații Combinatului Siderurgic Liberty din Galați protestează, vineri, în fața Prefecturii, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din luna mai și îngrijorați de soarta locurilor de muncă, după ce au aflat că vor intra în șomaj tehnic începând cu 1 noiembrie.

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Între 100 și 200 de salariați s-au adunat în piața din fața instituției, unde așteaptă răspunsuri din partea autorităților locale. Protestul se desfășoară pașnic, oamenii nu sunt nici vocali, nici violenți, însă cer explicații, mai ales că li se promisese că vor primi bani de la Guvern.

Decizia privind trimiterea în șomaj tehnic a fost comunicată joi, printr-o notă internă, și îi vizează pe aproape toți cei care mai lucrează în prezent la Liberty, inclusiv pe angajații Liberty Tubular Products. Numărul exact al celor afectați nu a fost încă stabilit.

În comunicatul intern, conducerea companiei a invocat dificultățile severe cu care se confruntă combinatul, printre care problemele legate de furnizarea energiei și de transportul salariaților.

Pe platforma siderurgică mai lucrează astăzi doar 1.500-2.000 de oameni, care asigură mentenanța și paza combinatului, departe de vremurile în care aici munceau 40.000 de angajați. După intrarea în șomaj tehnic, din acest personal ar urma să mai rămână, cel mai probabil, doar câțiva oameni, care să păzească combinatul.

Atmosfera de pe platforma siderurgică este tensionată, iar pentru familiile angajaților, care nu au mai primit niciun salariu de cinci luni, situația devine tot mai dificilă, din cauza creșterii prețurilor la energie și la alimente.