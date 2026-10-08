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ANM a emis un Cod galben de vânt puternic în zeci de localtăţi din trei judeţe. Lista zonelor afectate

Mai multe județe se află sub avertizare de vânt puternic, cu rafale de 70 de kilometri pe oră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images