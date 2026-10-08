ANM a emis un Cod galben de vânt puternic în zeci de localtăţi din trei judeţe. Lista zonelor afectate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în orele următoare în zeci de localități din județe Arad, Bihor și Timiș.
Potrivit meteorologilor, până la ora 16:00, vântul va avea intensificări la rafală de 50 - 70 km/h în judeţele:
- Arad, în localităţile: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chişineu-Criş, Nădlac, Curtici, Şiria, Vladimirescu, Pâncota, Târnova, Macea, Secusigiu, Şicula, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Şimand, Apateu, Sintea Mare, Mişca, Craiva, Seleuş, Fântânele, Cermei, Şepreuş, Livada, Felnac, Zărand, Iratoşu, Covăsinţ, Şofronea, Grăniceri, Păuliş, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanţi şi Zerind;
- Bihor, în localitățile: Oradea, Salonta, Săcueni, Valea lui Mihai, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Diosig, Oşorhei, Batăr, Brusturi, Ciumeghiu, Nojorid, Şimian, Sălard, Curtuişeni, Biharia, Sântandrei, Chişlaz, Ineu, Derna, Sârbi, Avram Iancu, Hidişelu de Sus, Sălacea, Borş, Tulca, Olcea, Girişu de Criş, Roşiori, Lăzăreni, Tarcea, Abrămuţ, Copăcel, Cherechiu, Husasău de Tinca, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Buduslău, Toboliu, Mădăraş, Tămăşeu, Săcădat, Paleu, Gepiu, Spinuş şi Mădăraş;
- Timiş, în localitățile: Deta, Gătaia, Ciacova, Peciu Nou, Sânmihaiu Român, Jebel, Liebling, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Tormac, Uivar, Şag, Moraviţa, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Pădureni, Parţa şi Giera;
Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.