ANPC a dat amenzi de 1.000.000 de euro după controale la 1.800 de operatori economici. Au găsit carne expirată şi mucegai pe prăjituri

ANPC a dat amenzi de 1.000.000 de euro după controale la 1.800 de operatori economici. Sursa foto: ANPC

ANPC anunţă că a dat amenzi de peste 5,3 milioane de lei, după controale efectuate în perioada 19–23 octombrie la 1.800 de operatori economici. Inspectorii au găsit, în magazine, carne şi lactate expirate, mucegai pe prăjituri sau tacămuri cu rugină. La sălile de fitness au descoperit aparate cu grad ridicat de uzură (degradări, rugină și părți componente lipsă).

ANPC a închis, temporar, până la remedierea deficiențelor, 13 afaceri.

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"ANPC: controale naționale cu sancțiuni de peste 5,3 milioane de lei. În perioada 19–23 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.800 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.

În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

1.153 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,3 milioane de lei

797 de avertismente

valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,6 milioane de lei

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 165.000 de lei

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 650.000 de lei

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 13 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: