ANPC a dat amenzi de 1.000.000 de euro după controale la 1.800 de operatori economici. Au găsit carne expirată şi mucegai pe prăjituri

ANPC anunţă că a dat amenzi de peste 5,3 milioane de lei, după controale efectuate în perioada 19–23 octombrie la 1.800 de operatori economici. Inspectorii au găsit, în magazine, carne şi lactate expirate, mucegai pe prăjituri sau tacămuri cu rugină. La sălile de fitness au descoperit aparate cu grad ridicat de uzură (degradări, rugină și părți componente lipsă).
ANPC a închis, temporar, până la remedierea deficiențelor, 13 afaceri.
"ANPC: controale naționale cu sancțiuni de peste 5,3 milioane de lei. În perioada 19–23 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.800 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.
În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
- 1.153 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,3 milioane de lei
- 797 de avertismente
- valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,6 milioane de lei
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 165.000 de lei
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 650.000 de lei
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 13 operatori economici.
Principalele neconformități constatate au fost:
- produse alimentare (carne și produse lactate) cu data-limită de consum depășită;
- produse nealimentare (vopsele, cosmetice și detergenți) cu termenul de valabilitate expirat;
- deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor privind utilizarea corectă și în siguranță a detergenților;
- produse (prăjituri) cu depuneri de mucegai;
- nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne și sosuri;
- prezența acumulărilor consistente de gheață în ambalajele produselor congelate;
- întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, evidențiată prin acumulări grosiere de impurități și exfolieri ale tavanului;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
- produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise;
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
- deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe eticheta produselor oferite spre comercializare;
- aparate de fitness cu grad ridicat de uzură (degradări, rugină și părți componente lipsă);
- săli de fitness cu întreținere necorespunzătoare (degradări, porțiuni lipsă din pardoseală și prezența insectelor);
- recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii)", au informat autorităţile.