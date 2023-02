ANPC, apel la informarea corectă cu privire la produsele care conţin proteine din insecte | Reacţia internauţilor

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a lansat un apel la informarea corectă a consumatorilor cu privire la alimentele care conţin ca şi ingrediente proteine de tip „novel food” din insectele. Ce părere au românii

Sursa foto: Facebook Paul Anghel via EFSA

Făina de greier a apărut și pe piața din România, după ce Uniunea Europeană a dat undă verde folosirii ei pentru producerea pâinii, a biscuiților sau a ciocolatei.

Românii sunt încă reticenți atunci când vine vorba să consume produse pe bază de insecte, deşi specialiștii atrag atenția că produsele sunt sigure și ca au un conținut foarte mare de proteine.

În acest context, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a lansat un apel la informarea corectă a consumatorilor cu privire la aceste produse.

"În legătură cu informarea corecta şi completă a utilizării în produsele alimentare a următoarelor ingrediente aprobate de Comisia Europeana ca surse de proteine provenite din :

1. Acheta domesticus – greierele de casă

2. Alphitobitus diaperinus – larvele gândacului de făină

3. Tenebrio molitor – viermele galben de făină

4. Locusta migratoria – lăcusta migratoare

Produsele alimentare care conţin ca şi ingrediente proteine de tip „novel food” din insectele mai sus menționate considerați că ar trebuie să fie etichetate în mod clar şi comercializate numai pe rafturile alocate în acest scop?

Consumatorii ar trebuie să fie în măsură să „distingă şi să diferenţieze” produsele care conţin proteine din insecte aprobate de Comisia europeana ca „Novel food” conform noilor reguli", spune Paul Anghel, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), pe Facebook.

Ce părere au românii despre aceste produse

Reacția internauţilor nu a întârziat să apară, iar dezbaterea a împărțit internetul în două tabere.

"Nu ar trebui să apară niciodată așa ceva pe piaţă",

"Nimic de mirare! Nu mai trebuie nici o precizare. Sunt atâtea restaurante, brutarii, șaormerii, cofetarii unde colcăie gândacii de bucătărie care sigur ajung și in mâncare. Eu aștept să se introducă în curând friptura de șobolani, că și de ăștia sunt peste tot. Invatam sa ii prindem și cum ii gătim, de la vietnamezii aia de la Cluj",

"Deja am vazut o punga de paste care contin insecte costa 4 euro, sincer nu as manca asa ceva nici gratis, dapoi sa mai si platesc, vad unii care erau curiosi ce gust au etc,dar nu e pt buzunarul orcarui cred ca nomentan e pt fite sa faca publicitate,sper sa nu introduca in anumite alimente si sa nu fiu atenta sa mananc",

"Da, trebuiesc etichetate ca atare și comercializate într-o secțiune dedicată în magazin",

"Nu pot sa cred ,parlamentarii noștri mananca ciorba în meniul zilei cu 3 .50 și noua ne baga pe gat rahaturile astea, o sa ajungem mâine poimâine sa fim obligați sa mancam asa ca vezi draga doamne suntem obezi ...tind sa cred ca nu vom ajunge bine...mancaiar" rusii" auzi la faina din insecte ,dar dacă mananca ei o coropisnita ce are sa le băgăm asa puțin la europeni pe năsuc sa-I gâdile...

No las ca manc eu slanina mea din congelator cu ceapa și mamaliga ...aoleuuuu, am uitat și de fasole cu ceapa",

"Rafturi separate pentru asa ceva! Si in Horeca sa fie scris in meniu foarte clar! Carnea dacă este sau nu artificială, si aceste insecte dacă sunt incluse in sosuri, faina etc. Si denumirea lor in limba română, pe lângă latină!",

"Normal consumatorul trebuie să poată alege. Ar trebui semnalizate acest tip de ingrediente. Este important în opinia mea de asemenea ca consumatorul să aibă informații complete. Din păcate mulți consumatori nu au la dispoziție surse de de informare corecte și complete",

Cel mai bine este sa fim informati ce consumam. Nu trebuie sa hotărască comisii sau nu știu ce ,,specialisti,, în locul meu Mulțumim și succes", sunt doar câteva din comentariile la postare.