Antena 3 CNN, audiențe spectaculoase la summitul Trump–Xi Jinping–Putin. Mihai Gâdea a depășit cinci televiziuni de știri la un loc

4 minute de citit Publicat la 10:37 20 Noi 2026 Modificat la 11:16 20 Noi 2026

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Foto: Robert Chirileanu

Performanță extraordinară pentru Antena 3 CNN, joi, 19 noiembrie 2026, într-o zi de o importanță majoră pentru politica internațională, marcată de summitul de la Shenzhen, la care s-au reunit președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Edițiile speciale prezentate de Mihai Gâdea, dedicate acestui eveniment, au înregistrat audiențe spectaculoase, depășind, pe targeturi importante, audiențele cumulate ale cinci televiziuni de știri: România TV, Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews.

Într-unul dintre cele mai puternice momente ale zilei, Antena 3 CNN a avut o cotă de piață cu 527% mai mare decât următoarea televiziune de știri clasată și cu peste 192% mai mare decât cele cinci televiziuni concurente la un loc. Performanțele au continuat seara, când „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, a depășit cele cinci posturi de știri însumate timp de o oră, pe targetul 18+ Urban AB.

Ediția specială cu Mihai Gâdea, peste cinci televiziuni de știri la un loc. Avans de până la 527% față de concurență

Ediția specială prezentată de Mihai Gâdea între orele 08:00 și 11:00, dedicată summitului celor trei președinți de la Shenzhen, a înregistrat performanțe excepționale. Pe targetul 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a obținut o medie a cotelor de piață de 11,59%, față de numai 7,96% pentru cinci televiziuni de știri însumate, un avans de 45,6%.

Antena 3 CNN a depășit audiența cumulată a celor cinci televiziuni concurente în 10 dintre cele 12 sferturi de oră ale ediției speciale.

Momentul de maximă diferență s-a înregistrat între 08:45 și 09:00, când Antena 3 CNN a obținut 13,04% share, față de doar 2,08% pentru următoarea televiziune de știri clasată. Un avans spectaculos de 526,9%, ceea ce înseamnă o cotă de piață de peste șase ori mai mare. În același interval, Antena 3 CNN a avut o audiență de 2,92 ori mai mare decât toate cele cinci televiziuni concurente însumate, respectiv un avantaj de 192,4%.

Performanța a fost remarcabilă și pe targetul comercial 25–59 Urban, unde, pe durata celor trei ore, Antena 3 CNN a înregistrat o medie a cotelor de piață de 9,06%, depășind cu 15,2% audiența cumulată a cinci televiziuni de știri, care au însumat 7,86%. Antena 3 CNN a fost lider între posturile de știri analizate pe toate cele opt targeturi: 18+ Urban AB cu studii superioare (17,08%), 18+ Urban AB (15,48%), 25–59 Urban ABC (11,59%), 18+ Urban (11,56%), Urban all (11,19%), 18+ Național (9,11%), 25–59 Urban (9,06%) și Național (8,66%). Valorile reprezintă mediile aritmetice ale cotelor de piață pe sferturi de oră.

Audiențele au atins vârfuri impresionante pe publicul urban cu profil socio-economic ridicat: 19,63% share pe 18+ Urban AB cu studii superioare, între 10:45 și 11:00, și 18,28% pe 18+ Urban AB, între 08:30 și 08:45. În acest ultim interval, Antena 3 CNN a depășit, de asemenea, toate cele cinci televiziuni concurente la un loc.

„Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, peste cinci televiziuni de știri la un loc timp de o oră. Avans de 291% față de locul doi

Performanțele extraordinare au continuat și seara, în ediția specială „Sinteza zilei”, prezentată de Mihai Gâdea între orele 21:00 și 23:15.

Pe targetul 18+ Urban AB, Antena 3 CNN a depășit audiențele cumulate ale România TV, Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews în fiecare dintre cele patru sferturi de oră consecutive dintre 22:00 și 23:00.

Între 22:15 și 22:30, Antena 3 CNN a obținut 11,40% share, față de 10,26% pentru cele cinci televiziuni însumate. În intervalul 22:30–22:45, avantajul față de cele cinci televiziuni concurente a ajuns la 16,2%. Iar între 22:45 și 23:00, Antena 3 CNN a înregistrat 9,15% share, față de 2,34% pentru următorul clasat, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 291%.

„Sinteza zilei” a fost liderul televiziunilor de știri analizate pe toate cele opt targeturi, cu medii ale cotelor de piață de 9,26% pe 18+ Urban AB, 8,90% pe 18+ Urban AB cu studii superioare, 6,49% pe 18+ Urban, 6,31% pe 18+ Național, 6,07% pe Urban all, 5,83% pe Național, 5,35% pe 25–59 Urban ABC și 4,16% pe 25–59 Urban. Pe 18+ Urban AB, avantajul față de următorul clasat a fost de 133,5%, iar pe 25–59 Urban ABC a ajuns la 102,8%, potrivit mediilor aritmetice ale sferturilor de oră.

Antena 3 CNN, lider pe toate cele opt targeturi în Prime Time și pe șapte din opt pe întreaga zi

Performanțele edițiilor speciale au confirmat o zi de audiențe remarcabile pentru Antena 3 CNN. Pe întreaga zi, Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri analizate pe șapte dintre cele opt targeturi: 18+ Urban AB (10,56%), 18+ Urban AB cu studii superioare (10,43%), 18+ Urban (7,52%), 25–59 Urban ABC (7,19%), Urban all (7,15%), 18+ Național (6,17%) și 25–59 Urban (5,62%). Pe targetul Național, Antena 3 CNN a obținut 5,74%, clasându-se pe locul al doilea, la doar 0,09 puncte procentuale de lider.

În Prime Time, Antena 3 CNN a ocupat primul loc pe toate cele opt targeturi analizate: 18+ Urban AB (8,76%), 18+ Urban AB cu studii superioare (8,47%), 18+ Urban (6,13%), Urban all (5,78%), 18+ Național (5,25%), Național (4,89%), 25–59 Urban ABC (4,87%) și 25–59 Urban (3,99%).

Diferențele față de concurență au fost spectaculoase: +117% pe 25–59 Urban și +112,1% pe 25–59 Urban ABC, calculate față de următorul clasat pe întreaga zi. În Prime Time, pe targetul 18+ Urban AB, Antena 3 CNN a avut o cotă de piață cu 115,8% mai mare decât următoarea televiziune de știri.

Cu audiențe de aproape trei ori mai mari decât cinci televiziuni de știri la un loc în anumite intervale, avansuri de până la 527% față de următorul clasat și poziția de lider pe toate cele opt targeturi în Prime Time, Antena 3 CNN a dominat audiențele televiziunilor de știri în ziua de 19 noiembrie 2026.