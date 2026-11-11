Antena 3 CNN, lider absolut în seara conferinței lui Nicușor Dan. Mihai Gâdea, avantaj de 334% față de următorul clasat

3 minute de citit Publicat la 12:15 11 Noi 2026 Modificat la 12:15 11 Noi 2026

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Foto: Robert Chirileanu

Performanță extraordinară pentru Antena 3 CNN, marți, 10 noiembrie 2026, în seara conferinței de presă a președintelui României, Nicușor Dan. Antena 3 CNN a fost lider între televiziunile de știri pe toate cele opt targeturi analizate pe durata conferinței, inclusiv la nivel național, în mediul urban, pe publicul premium, pe publicul cu studii superioare și pe publicul comercial. Seara a continuat cu o performanță spectaculoasă a emisiunii „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea: audiență mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc, timp de o oră, și un avantaj de până la 334% față de următorul clasat.

Maratonul jurnalistic al Antena 3 CNN a început la ora 17:00, cu o ediție specială transmisă de la Palatul Cotroceni, realizată de Ana Maria Roman și Robert Kiss. De la 18:00, „News Hour”, cu Sabrina Preda și Sergiu Cora, a continuat relatarea evenimentelor, iar de la 18:30, Cătălina Porumbel a preluat ediția specială care a precedat conferința președintelui.

Antena 3 CNN a reunit în aceste ediții speciale unii dintre cei mai experimentați și credibili jurnaliști și analiști din România: Andreea Dumitrache, Cătălina Mănoiu, Vasile Marcu, Mădălina Mihalache, Radu Tudor și Adrian Ursu, oferind publicului informații, analize și explicații pe parcursul întregii seri.

Conferința președintelui Nicușor Dan: Antena 3 CNN, lider pe toate targeturile, inclusiv la nivel național

Conferința extraordinară de presă a președintelui României, Nicușor Dan, începută la 19:07, a fost transmisă integral de Antena 3 CNN până la 21:25, atrăgând un interes important din partea publicului.

Pe întreaga durată a conferinței, Antena 3 CNN a fost lider între televiziunile de știri pe toate cele opt targeturi analizate, înregistrând cote medii de piață estimate de 5,73% pe Național, 6,25% pe 18+ Național, 7,60% pe Urban, 8,15% pe 18+ Urban, 11,72% pe publicul premium 18+ Urban AB, 11,00% pe 18+ Urban AB cu studii superioare, 3,90% pe publicul comercial 25–59 Urban și 4,95% pe 25–59 Urban ABC.

Vârful de audiență evidențiat în finalul conferinței, între 21:00 și 21:15, a adus diferențe spectaculoase față de următoarea televiziune de știri clasată: Antena 3 CNN a înregistrat un avantaj de 213,4% pe publicul premium 18+ Urban AB, de 189,4% pe publicul 18+ Urban AB cu studii superioare, de 65,5% pe Urban și de 33,8% la nivel Național. Pe publicul premium 18+ Urban AB, cota de piață a Antena 3 CNN a ajuns la 12,82%, de peste trei ori mai mare decât cea a următorului clasat.

Unul dintre momentele importante ale serii a avut loc la ora 21:17, când jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Porumbel i-a adresat o întrebare președintelui României. Răspunsul lui Nicușor Dan a continuat până la 21:25, moment în care Mihai Gâdea a început seria dezvăluirilor la „Sinteza zilei”.

Mihai Gâdea, audiență cât cinci televiziuni de știri la un loc, timp de o oră! Avantaj de până la 334% față de următorul clasat

Dezvăluirile prezentate de Mihai Gâdea la „Sinteza zilei” au fost însoțite de performanțe excepționale de audiență.

Timp de o oră, între 21:45 și 22:45, Antena 3 CNN a depășit, în fiecare sfert de oră, audiența cumulată a cinci televiziuni de știri: România TV, Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews, atât pe publicul premium 18+ Urban AB, cât și pe publicul 18+ Urban AB cu studii superioare.

Unul dintre cele mai spectaculoase rezultate s-a înregistrat între 22:00 și 22:15, când Antena 3 CNN a obținut 13,41% cotă de piață pe publicul premium 18+ Urban AB, față de numai 3,09% pentru Digi24, următoarea clasată. Un avantaj de 334%, adică o cotă de piață de peste patru ori mai mare!

În același interval, toate cele cinci televiziuni de știri concurente au însumat 9,57%, față de 13,41% pentru Antena 3 CNN. Astfel, Antena 3 CNN a depășit inclusiv audiența lor cumulată cu 40,1%.

Pe publicul premium 18+ Urban AB cu studii superioare, Antena 3 CNN a obținut 13,15%, față de 4,73% pentru Digi24, un avantaj de 178%, depășind și audiența cumulată a celor cinci televiziuni concurente.

Performanțe spectaculoase și pe publicul comercial! Pe targetul 25–59 Urban, Antena 3 CNN a înregistrat un avantaj de 251,7% față de următoarea televiziune de știri, iar pe 25–59 Urban ABC, diferența a fost de 251%. Pe ambele targeturi, Antena 3 CNN a depășit inclusiv audiența cumulată a celor cinci posturi concurente între 22:00 și 22:15.

Pe publicul urban general, Antena 3 CNN a depășit audiența cumulată a câte patru televiziuni de știri, în fiecare dintre cele șapte sferturi de oră analizate între 21:30 și 23:15.

De la transmisiunea integrală a conferinței președintelui României la întrebările jurnaliștilor Antena 3 CNN și dezvăluirile lui Mihai Gâdea, Antena 3 CNN a confirmat poziția de lider între televiziunile de știri pe toate categoriile de public analizate în timpul conferinței și a înregistrat performanțe remarcabile în prime-time.