Antena 3 Deva, petrecere la 20 de ani de la prima emisie

A fost sărbătoare în echipa Antena 3 Deva. Staţia regională a aniversat 20 de ani de la prima emisie. Au fost 20 de ani în care s-au produs şi difuzat peste 40.000 de reportaje şi zeci de mii de programe de televiziune. Jurnaliştii au intrat în casele oamenilor cu poveşti de viaţă şi au reuşit să transmită emoţiile dincolo de ecrane.

Muzică, dans şi voie bună. Aşa a fost atmosfera la petrecerea organizată cu ocazia celebrării a două decenii de la prima emisie a staţiei Antena 3 Deva.

"O echipă extraordinară, echipa noastră. O echipă determinată, puternică, care şi-a făcut profesia asta de jurnalist cu foarte multă pasiune, cu dragoste pentru oameni, pentru că tot ce am realizat noi, am realizat pentru telespectatorii noştri, pentru publicul nostru şi au fost 40.000, am stat şi le-am numărat, de reportaje, de ştiri", a declarat Gabriela Mărginean, director Antena 3 Deva.

"Au fost şi bune, şi rele, dar mai multe bune şi cele bune le şi ţinem minte. Sper să continuăm tot aşa şi să ne bucurăm şi peste ani şi ani de această televiziune", a precizat Emil Gherghe, producător Antena 3 Deva.

Prima emisie a staţiei Antena 3 Deva a fost în decembrie 2003. De atunci, jurnaliştii profesionişti au reuşit să strângă zeci de mii de poveşti emoţionante, să realizeze mii de emisiuni, reportaje şi diferite programe de televiziune.

"20 de ani înseamnă o poveste frumoasă, o poveste şi cu bune, şi cu rele. Pentru aceşti 20 de ani trebuie să vă mulţumim vouă, telespectatorilor noştri, telespectatorilor Antena 3 Deva, care au ales să ne urmărească şi care au ales să rămână mereu aproape de noi. Şi vă provocăm să rămâneţi în continuare şi pe viitor", a explicat şi Ana Maria Barb, prezentator Antena 3 Deva.

"Vreau să îi felicit pe toţi cei care muncesc la Antena 3. Îi ştiu de foarte mulţi ani. Ştiu că de la început s-au zbătut foarte mult ca să ajungă în acest punct în care sunt acum şi le doresc tuturor succes în continuare şi sunt sigur că vor rămâne la fel de buni", a fost mesajul transmis de campionul Mihai Leu.

"Sunt mândră să fac parte din această echipă de profesionişti. Să fiu mereu invitată în platourile emisiunilor Antena 3. Să am parte de-a face cu oameni care ştiu ce vor, ştiu să exprime emoţie, ştiu să exprime profesionist, ştiu să surprindă exact ce trebuie şi când trebuie", a declarat Raluca Bugnar, coordonator Departamentul Transilvania al PUSL.