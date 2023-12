Ministrul Economiei, anunț privind stațiile GPL, în urma raportului devastator după explozia de la Crevedia: "Am venit cu o modificare a legislației"

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a vorbit astăzi, în direct la Antena 3 CNN despre raportul devastator realizat în urma corpului de control trimis de el în stațiile GPL, din țară, după tragedia de la Crevedia.

Potrivit raportului întocmit de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, în urma exploziei de la Crevedia, 30% dintre stațiile GPL nu erau conforme.

Din fericire, au fost oprite, abia după ce s-au efectuat controale în urma solicitării ministrului Economiei, Radu Oprea.De exemplu, în București, din 251 de unități, peste 100 au fost închise, pentru că prezentau probleme.

Radu Oprea a explicat, în direct la Antena 3 CNN, cum a intervenit statul pentru a evita repetarea acestor tragedii.

Citește și: Arest la domiciliu pentru patronii stației GPL care au cauzat dezastrul de la Crevedia

"Am venit cu o modificare a legislației, care deja a fost aprobată în ședința de guvern, prin care am creat acele posibilități ca să emitem o autorizație de funcționare și ea să fie apoi suspendată în cazuri de abateri grave și am creat și acele mecanisme de lucru interinstituțional.

Astăzi pentru ISCIR emite această autorizație de funcționare provizorie, dacă un control al IGSU sau al primăriei, constată abateri majore, informează imediat ISCIR, ulterior va merge în control și poate să suspende sau să oprească activitatea respectivă", a declarat ministrul Economiei.

Acesta a precizat și că ISCIR va avea accesul la datele stocate pe camerele de luat vederi din aceste stații, timp de 20 de zile, pentru a putea intervenii într-un timp operativ.