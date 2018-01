Apelul disperat al unei mame la 112, după ce fiica sa a amenințat că se sinucide. Ce-au găsit salvatorii

Mobilizare uriasa la Timisoara dupa ce o femeie din Gorj, de-a dreptul disperata, a sunat la 112 sa ceara ajutor. Aceasta le-a spus dispecerilor ca fiica ei, studenta in Timisoara, vrea sa isi puna capat zilelor.

Imediat pompierii, mai multe echipaje SMURD si politisti au descins la un camin apartinand campusului Universitatii de Stiinte Agricole din Calea Aradului.

Ajunsi la locul indicat de mama, salvatorii aveau sa o descopere pe fata, stand in fata unuia dintre camine si plangand. Au transportat-o de urgenta la spital pentru investigatii.

In cele din urma, tanara studenta, in varsta de 24 de ani, le-a spus oamenilor legii ca nu are nimic, ca doar s-a certat aprig cu mama ei la telefon si a amenintat-o pe aceasta ca se urca pe camin si se arunca in gol. De aceea, femeia a alertat autoritatile, scrie opiniatimisoarei.ro.