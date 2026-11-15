Aproape 10.000 de candidați dau duminică examenul de rezidențiat. Trebuie să respecte o condiție esențială pentru promovare

1 minut de citit Publicat la 09:16 15 Noi 2026 Modificat la 09:16 15 Noi 2026

Aproape 10 mii de candidați participă la examenul de rezidențiat. Foto: Getty Images

9.969 de candidați participă duminică la Concursul Național de Rezidențiat, care a început la ora 08:30. Ei concurează pentru 5.483 de locuri și posturi, notează Agerpres. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri, cât și pe posturi.

La începutul lunii noiembrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunța că 7.180 de candidați s-au înscris la Medicină, anul acesta, față de 6.956 anul trecut, iar numărul locurilor a crescut de la 4.354 la 4.481.

Pentru Medicină sunt disponibile și 265 de posturi. La Medicină Dentară sunt 1.855 de candidați pentru 491 de locuri iar la Farmacie, 934 de candidați pentru 245 de locuri.

Rezidențiatul se desfășoară simultan în șase orașe mari

Ediția din acest an are o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se desfășoară simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara.

Potrivit metodologiei, începând cu ora 8:30, candidații intră în sala în care au fost repartizați și se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul, cartea de identitate, pașaportul sau permisul de ședere, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs. Candidații care și-au schimbat numele după data înscrierii la concurs trebuie să aibă asupra lor și copia documentului de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț etc.).

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

Condiție necesară pentru promovare: minim 60% din punctajul maxim la nivel național în specialitate

Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări corespunzătoare fiecărui domeniu.

Ocuparea locurilor sau posturilor în specialitate se face în conform punctajului de promovare obținut, în limita locurilor sau posturilor publicate la concurs, fiind realizată o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentiști/medicii și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.

Medicii, medicii dentiști/medicii stomatologi și farmaciștii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv.