Cum arată ”arma secretă” a României în cea mai grea iarnă

Antena 3 CNN a prezentat locul în care se află arma secretă a României, în mijlocul celei mai mari crize energetice din lume.

Sursa foto: antena 3 CNN

Este vorba despre cel mai mare depozit de gaze din România. Cel de la Bilciurești. Doar acesta poate asigura 20% din consumul național de gaze într-o zi de iarnă.

”Din această conductă din depozitul de la gaze de la Bilciureşti este transportat gazul şi ajunge în sistemul naţional la Trangaz, apoi distribuit şi mai departe la fiecare dintre furnizorii noștri. Vorbim despre 3,8 milioane de consumatori casnici şi la peste 200.000 de companii”, spune reporterul Antena 3.

De aici pot fi extrase zilnic 14 milioane de metri cubi de gaze și pot fi injectate în depozite alte 10 milioane de metri cubi pe zi. La 2.000 de metri sub pământ este arma noastră în lupta cu criza energetica: gazul.

Tipic românesc, comuna Bilciureşti, unde se află cel mai mare depozit de gaze din ţară, nu este racordată la gaz.

Cât îi vine factura directorului Depogaz Ploiești

Cu toate că gaze avem destule, chiar directorul Depogaz Ploieşti, unde se află cel mai mare depozit din gaze din România, recunoaște că nu știe ce va face cu factura la iarnă.

”Factura la gaz o am şi eu ca şi toţi ceilalți consumatori. Mai nou, în sezonul de vară, unde am o casă la Breaza, am plătit 450-500 de lei. Nici nu vreau să mă gândesc în această iarnă cum va fi, mai ales că prețul deja a sărit foarte mult...”, spune Vasile Cîrstea, director Depogaz Ploiești.