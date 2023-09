Armata Română, cele mai dure ameninţări în criza dronelor ruseşti | General român: "Suntem gata să utilizăm toată puterea militară"

Generalul Vlad Gheorghiță, adjunctul șefului de Stat Major al Armatei Române, a detaliat modul în care armata română este pregătită să utilizeze şi apărarea antiaeriană, în criza dronelor ruseşti.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Armata Română ia măsuri suplimentare de securitate la granița cu Ucraina, după ce resturile mai multor drone au fost descoperite în județul Tulcea.

În afara zonelor lărgite de protecție aeriana, armata va instalata inclusiv senzori care sa dubleze aria de supraveghere din zona. Senzorii ar trebui să indice prezenta dronelor cât timp ele nu sunt observate pe radarul de la Tulcea.

Vineri, mai mulți specialiști din armată au scanat zona din elicopter pentru a identifica zonele. Pana acum, resturi din 3 drone au fost descoperite în județul Tulcea. Pentru doua dintre ele MAPN a precizat că sunt asemănătoare celor folosite de armata rusă în Ucraina.

Generalul Vlad Gheorghiță, adjunctul șefului de Stat Major al Armatei Române, a detaliat modul în care armata română este pregătită să utilizeze şi apărarea antiaeriană, în criza dronelor ruseşti.

"Am decis să dislocăm în jur de 600 de soldați pentru a întări linia de apărare aici, în nordul Dobrogei. De asemenea, am dislocat niște radare, ne-am activat apărarea şi am avut multe discuții cu partenerii şi aliații noştri. Vom găsi o soluţie pentru a rezista în faţa agresiunii ruseşti. În funcţie de nivelul amenințării, suntem gata să utilizăm toată puterea militară pentru apărarea teritoriului României", a spus Generalul Vlad Gheorghiță, adjunctul șefului de Stat Major al Armatei Române, într-un interviu acordat pentru presa suedeză.

Întrebat cum vede aceste declarații generalul Cristian Barbu a spus:

"Așa cum spunea și Gheorghiță, este ideea unei amenințări. Vedeți întregul text este legat de amenințate. El folosește cuvântul amenințare. Asta este o chestiune de interpretare. Se dreaptă către mine înseamnă că există deja amenințarea identificată. În momentul în care nu se îndreaptă spre mine, și cum au fost acele resturi nu pot să fac acest lucru.

Dar dacă de exemplu, zboară tangent cu granița, atunci nu este o amenințare. Dacă e cazul de agresiune, atunci da, folosești toată capacitatea", a spus generalul Cristian Barbu la Antena 3 CNN.