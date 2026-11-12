Atac armat în SUA, la Washington. Un individ a deschis focul, apoi a fugit: Sunt cel puțin cinci victime împușcate

Bilanțul victimelor creștePublicat acum 36 minute
Cinci persoane au fost împușcate într-un cartier din Washington, D.C., situat la câțiva pași de Casa Albă, a declarat poliția, potrivit AP.
Autorul atacului nu a fost încă prins, iar locațiile în care au avut loc împușcăturile nu sunt clare, a declarat purtătoarea de cuvânt a departamentului de poliție, Nicole Deaner.
Împușcăturile au fost semnalate în zona Logan Circle, la circa 1,6 kilometri la nord de Casa Albă. Nu sunt disponibile deocamdată alte detalii, a declarat ofițerul de poliție Nathan Clarke.
CNN: Suspectul s-ar fi baricadat într-un blocPublicat acum 39 minute
Suspectul s-a baricadat într-un bloc de locuințe din apropierea locului unde a avut loc atacul armat, potrivit mai multor surse din cadrul forțelor de ordine și unui alt oficial informat cu privire la situație, transmite CNN.
Logan Circle, un cartier aflat în apropierea Casei AlbePublicat acum 55 minute
Incidentul s-a produs într-o zonă rezidențială și comercială populară din Washington, cunoscută pentru restaurante, magazine și clădiri de locuințe.
Cartierul Logan Circle a mai fost în atenția publică în 2025, după un atac și o tentativă de furt de mașină care au vizat un fost membru al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), administrația președintelui Donald Trump.
După acel incident, Donald Trump a preluat controlul federal direct asupra poliției din Washington și a dispus desfășurarea a sute de membri ai Gărzii Naționale pentru combaterea criminalității.
Ce se știe despre suspectPublicat acum 56 minute
Există relatări ale unor publicații locale care descriu suspectul ca fiind un bărbat alb, corpolent, care ar fi purtat un tricou gri.
Totuși, această descriere nu fusese confirmată oficial de purtătorul de cuvânt al poliției, care declarase pentru The Washington Post că nu avea încă informații despre identitatea sau aspectul suspectului.
Nici reținerea acestuia nu era confirmată în informațiile oficiale disponibile la momentul relatărilor.
Suspectul este căutat: Mai multe școli au fost securizatePublicat acum 57 minute
Forțele de ordine au intervenit în număr mare în cartierul Logan Circle, iar zona a fost izolată pentru desfășurarea anchetei.
La operațiune au participat echipele de intervenție ale Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington (MPD), precum și agenți ai Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF).
Mai multe străzi au fost închise circulației:
- 15th Street și P Street NW – circulația spre est;
- 14th Street și P Street NW – circulația spre vest;
- 15th Street și Q Street NW.
Autoritățile au cerut populației să evite perimetrul afectat. Potrivit Associated Press, mai multe școli din apropiere au intrat în procedură de securitate, în timp ce poliția continua intervenția și căuta suspectul.
Mobilizare generală la Washington, după un atac armatPublicat acum 1 ora si 0 minute
Potrivit informațiilor transmise de Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington, cel puțin patru persoane au fost împușcate. Autoritățile au intervenit în mai multe puncte din zonă, iar polițiștii au descris situația drept un incident armat activ, transmite CNN.
Potrivit informațiilor prezentate de consiliera municipală Brooke Pinto, focurile de armă au fost trase în zona sălii de fitness VIDA Fitness, situată în cartierul Logan Circle.
Incidentul a fost semnalat în apropierea intersecției dintre străzile 15th Street și P Street NW. Zona se află la mai puțin de un kilometru și jumătate de Casa Albă.
Brooke Pinto a transmis un avertisment pentru locuitorii capitalei, îndemnându-i să evite zona în timp ce poliția desfășura operațiunile de intervenție.
Până la primele relatări ale presei americane, autoritățile nu comunicaseră starea victimelor și nici gravitatea rănilor suferite. De asemenea, nu fuseseră oferite detalii complete despre circumstanțele în care s-a produs atacul.