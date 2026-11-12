Atac armat în SUA, la Washington. Un individ a deschis focul, apoi a fugit: Sunt cel puțin cinci victime împușcate

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Cinci persoane au fost împușcate într-un cartier din Washington, D.C., situat la câțiva pași de Casa Albă, a declarat poliția, potrivit AP.

Autorul atacului nu a fost încă prins, iar locațiile în care au avut loc împușcăturile nu sunt clare, a declarat purtătoarea de cuvânt a departamentului de poliție, Nicole Deaner.

Împușcăturile au fost semnalate în zona Logan Circle, la circa 1,6 kilometri la nord de Casa Albă. Nu sunt disponibile deocamdată alte detalii, a declarat ofițerul de poliție Nathan Clarke.