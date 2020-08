Atenție! Un ingredient care îi îmbolnăvește grav pe români va fi interzis în România! Lista produselor care nu vor mai fi la fel!

O lege în acest sens a fost aprobată recent de Parlament și urmează să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege inițiat de USR implementează și în România directivele Uniunii Europene în ceea ce privește eliminarea acizilor grași trans sintetici.

Așadar, de la 1 aprilie 2021, vor fi interzise de la comercializare alimentele care conțin acești acizi novici: margarină, cipsuri, popcorn pentru microunde, sosurile, dar și unele napolitane. Așadar, producătorii trebuie să elimine acești acizi din alimente. Până acum, pentru a reduce costurile de producție, firmele care comercializează astfel de produse au inclus și acești acizi grași trans sintetici în locul celor de proveniență animală.

Acizii grași trans sintetici sunt foarte periculoși pentru organismul uman, fiind în mare parte răspunzători pentru diverse afecțiuni: boli cardiovasculare, Alzheimer, cancer, dar și diabet.

Între 3.500 și 5.000 de români mor anual strict din cauza acestor acizi

Senatorul USR Adrian Wiener a explicat, duminică, la Antena 3 de ce este importantă această lege.

"Estimarea noastră e că între 3.500 și 5.000 de români mor anual strict din cauza aditivării alimentelor cu acești acizi. Practic, riscul nutrițional este în mare parte datorat acestui fapt. 50.000 de europeni se estimează că mor în fiecare an. Foarte multe dintre țările europene au implementat deja aceste reglementări. Și la noi legea a zăcut prin sertare vreo 3 ani de zile, am fi putut s-o avem mult mai repede", a spus Adrian Wiener.