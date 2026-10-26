Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi

Au dispărut 700.000 de euro din depozitul Vămii Otopeni. Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Dragos Savu

Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat, luni, că a sesizat Poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția sumei de aproape 700.000 de euro, reținută de lucrătorii vamali în ianuarie 2026 și depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători. Banii ar fi trebuit restituiţi acum cetăţeanului care venise cu ei dintr-o cursă de Dubai, dar în sac s-au mai găsit o singură bancnotă şi coli de hârtie.

Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat. Autorităţile încearcă să afle cine a luat banii de acolo.

"Banii fuseseră reținuți la 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acțiuni de control vamal. Bunurile au fost ulterior depozitate în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice.

În momentul reținerii bunurilor, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor.

Dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie.

Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat.

Poliția desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv", au transmis autorităţile.

Dosarul celui care a venit cu banii în ţară, clasat

Angajaţii de la aeroport responsabili cu acel depozit au descoperit că banii lipsesc în momentul în care proprietarul banilor a mers să-i recupereze. Iniţial, pe numele proprietarului banilor a fost deschis un dosar penal, care ulterior s-a clasat. S-a dispus restituirea banilor către proprietar. Când acesta a mers să-şi recupereze banii, s-a constatat că în sacul respectiv mai era doar o singură bancnotă şi coli de hârtie.

Banii erau în custodia Biroului Vamal de la Aeroportul Otopeni. Pe 9 ianuarie, cetăţeanul intrase în România, venit cu o cursă din Dubai. Banii au fost reţinuţi pe aeroport. Din comunicatul de presă reiese că în incinta respectivă nu există sisteme de supraveghere, astfel încât e dificil de aflat cum au dispărut banii.

Autorităţile au deschis mai multe anchete în acest caz.