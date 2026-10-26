Au plătit 7 milioane de euro pentru două remorchere care nu pot naviga pe Dunăre când apa scade. Patru funcționari, trimiși în judecată

2 minute de citit Publicat la 22:00 26 Oct 2026 Modificat la 22:00 26 Oct 2026

Remorcherele au fost cumpărate pentru Dunăre, dar au un pescaj prea mare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Patru funcționari ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați au fost trimiși în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, după achiziționarea a două remorchere care nu pot fi folosite în condiții de siguranță pe Dunăre atunci când nivelul apei este scăzut. Navele au costat aproximativ 7 milioane de euro și ar fi trebuit să poată naviga inclusiv în perioadele cu ape mici. În schimb, acestea au fost livrate cu alte caracteristici tehnice decât cele prevăzute în contract, iar funcționarii le-ar fi acceptat și ar fi semnat documente în care susțineau că respectă toate cerințele, potrivit Parchetului European.

Parchetul European a anunțat luni că a trimis în judecată șase inculpați în acest dosar: patru funcționari publici ai AFDJ Galați, o persoană fizică și o companie. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Iași.

Cele două remorchere multifuncționale au fost cumpărate printr-un proiect finanțat cu aproximativ 7 milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Navele, construite pentru a putea opera inclusiv în condiții de gheață, erau destinate navigației fluviale și trebuiau să intervină pentru salvarea sau asistarea altor ambarcațiuni aflate în dificultate, inclusiv atunci când nivelul Dunării este scăzut.

Numai că, potrivit procurorilor, remorcherele nu respectau una dintre cele mai importante cerințe ale contractului.

Remorcherele au fost cumpărate pentru Dunăre, dar au un pescaj prea mare

Cele două nave au fost livrate în 2021 cu un pescaj de 2,6 metri, deși contractul prevedea o limită maximă de doi metri.

Pescajul reprezintă adâncimea până la care partea inferioară a unei nave se află sub apă și determină cât de adâncă trebuie să fie apa pentru ca aceasta să poată naviga în siguranță.

În cazul celor două remorchere, diferența de 60 de centimetri este importantă. Din cauza pescajului prea mare, navele pot naviga în siguranță pe traseele pentru care au fost cumpărate doar atunci când nivelul Dunării este suficient de ridicat.

Astfel, tocmai în perioadele cu ape scăzute, când ar fi trebuit să poată interveni pentru a ajuta alte nave, utilizarea lor este limitată.

Cu toate acestea, cei patru funcționari ai AFDJ Galați ar fi acceptat remorcherele și ar fi semnat procesele-verbale de recepție finală, declarând în mod fals că navele respectau cerințele tehnice din contract, susțin procurorii europeni.

Licitația ar fi fost făcută astfel încât să favorizeze o singură companie

Potrivit anchetatorilor, neregulile au început încă din etapa organizării licitației. Deși remorcherele urmau să fie folosite pe căile navigabile interioare, documentația de atribuire conținea cerințe tehnice specifice navelor maritime.

Aceste condiții au restrâns numărul companiilor care puteau participa la licitație și ar fi favorizat un singur ofertant.

În dosar au mai fost trimiși în judecată o persoană fizică și o companie, acuzate că ar fi contribuit la presupusa fraudă.

Achiziția celor două remorchere a fost făcută în baza unui contract lansat în septembrie 2019, cu o valoare de aproximativ 35,1 milioane de lei.

Parchetul European a început cercetările în acest caz cu mai mult timp în urmă. În martie 2024, procurorii au efectuat percheziții în cadrul anchetei privind achiziția navelor.

Prejudiciu de 7 milioane de euro din fonduri europene

Potrivit Parchetului European, prejudiciul produs bugetului Uniunii Europene este estimat la aproximativ 7 milioane de euro, echivalentul finanțării europene acordate pentru achiziția celor două remorchere.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și zece ani și jumătate.

Cei șase beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare.

Ancheta a fost coordonată de Parchetul European, instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă de investigarea și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.