Autoritatea Vamală Română are o mașină care „fumează” 10 țigări deodată în locul oamenilor și îi ajută pe polițiști în anchetele penale

2 minute de citit Publicat la 14:57 13 Noi 2026 Modificat la 14:57 13 Noi 2026

sursa foto: Autoritatea Vamală Română / Facebook

Laboratorul Vamal Central al Autorității Vamale Române folosește un echipament special, numit „mașina de fumat”, care poate „fuma” zece țigarete în același timp. Aparatul arată cât de multă nicotină, gudron și monoxid de carbon se află în fumul de țigară, iar rezultatele pot fi folosite în anchete penale, notează Agerpres.

„În spatele denumirii ‘maşina de fumat’ se află un echipament tehnic specializat, de tip liniar, care funcţionează şi reproduce, în condiţii controlate, procesul de fumat al ţigaretelor, aspirând fumul după un regim prestabilit şi permiţând colectarea şi măsurarea emisiilor rezultate. Rezultatele obţinute reprezintă o caracterizare a produselor analizate şi pot contribui la verificarea conformităţii acestora cu cerinţele legale”, a explicat Irina Giuşcă, șefa Laboratorului Vamal Central.

Potrivit comunicatului, analizele făcute de specialiștii laboratorului sunt folosite și în anchete penale, dar și în acțiunile împotriva contrabandei, a evaziunii fiscale și a traficului ilegal de mărfuri.

În 2025, laboratorul a analizat 560 de probe și a efectuat 3.080 de analize fizico-chimice. Dintre aceste probe, 362 erau legate de dosare penale.

De toate probele de produse accizabile și de cele din dosarele de criminalitate economică și evaziune fiscală se ocupă o echipă de 15 specialiști. Laboratorul funcționează asemănător unui laborator de criminalistică, iar probele sunt prelevate în condiții stricte.

Atunci când țigaretele sunt suspecte sau au fost confiscate, analiza de laborator poate oferi informații tehnice importante despre caracteristicile și compoziția lor, care îi ajută pe cei care fac controale și investigații.

În acest an, laboratorul a analizat aproape 200 de probe, toate legate de dosare penale și trimise de autoritățile de control. Instituția nu face analize pentru firme, se mai arată în comunicat.

Laboratorul nu analizează însă doar produse din tutun. Specialiștii fac și expertize fizico-chimice pentru a stabili în ce categorie din Tariful vamal integrat se încadrează o marfă și pentru a identifica produsele accizabile, așa cum prevede Codul fiscal.

Printre produsele analizate se numără produsele petroliere, băuturile alcoolice și tutunul. Rezultatele ajută la stabilirea corectă a încadrării tarifare și fiscale, la combaterea fraudelor și a evaziunii fiscale, dar și la recuperarea banilor pierduți de bugetul de stat.

Laboratorul Vamal Central a fost dezvoltat cu bani de la Comisia Europeană și de la Guvernul României. Este singurul laborator vamal din țară și face parte din Rețeaua Europeană a Laboratoarelor Vamale a Comisiei Europene, coordonată de DG TAXUD.

Laboratorul este acreditat de Asociația de Acreditare din România (RENAR) și lucrează după un sistem de management al calității. Echipamentele și capacitatea sa de analiză sunt modernizate și prin proiecte finanțate din fonduri europene.