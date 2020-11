Avantajele serviciului de consultanta juridica online

Cei mai multi dintre avocati au luat imediat atitudine si s-au adaptat rapid la contextul social-economic in care ne mai aflam si astazi. Au creat un nou concept, cel de avocat online, ce este de fapt, un serviciu de consultanta juridica online. Ce inseamna acest concept? Acest concept se bazeaza pe prestarea serviciilor juridice la distanta prin intermediul aplicatiilor mobile sau internet.

Avocat online vs. Avocat traditional

Sa presupunem urmatorul scenariu: ai nevoie de un avocat, primesti o recomandare a unui avocat bun, dar afli ca este din alt oras si costurile deplasarii ar fi mult prea mari pentru bugetul disponibil. Cu serviciul de avocat online acest lucru nu mai reprezinta o problema. Poti colabora cu avocatul pe care il crezi potrivit, fara macar sa te deplasezi din confortul casei tale sau al biroului tau. Economisesti astfel timp si bani, iti rezolvi problema si stii unde sa apelezi cand ai nevoie de un sfat sau o solutie de natura juridica.

Rezolvarea problemelor legale prin intermediul serviciului de avocat online este la fel de eficienta precum colaborarea traditionala cu un avocat. Poti avea discutii detaliate cu avocatul si intrevederi video, astfel incat sa fii sigur ca totul decurge conform planului stabilit impreuna cu acesta. Cand este nevoie, poti trimite documente si acte in format electronic, prin fax sau e-mail, fara sa fie nevoie sa mai faci drumuri suplimentare la institutii si alte unitati administrative.

Consultanta juridica online se realizeaza in schimbul unui onorariu, stabilit de la inceputul colaborarii, fara taxe sau costuri ascunse. De regula, avand in vedere ultimele tendinte in domeniu, onorariul platit pentru serviciile unui avocat in planul online este mult mai accesibil fata de onorariul pentru servicii de avocatura clasice.

Platforma online de consultanta juridica Ad Avocat

Accesul catre platforma online se face foarte simplu, avand nevoie de un device conectat la internet. Oricine poate sa se inregistreze si sa-si faca programare, indiferent de experienta pe care o are in lucrul pe internet. O data ajuns pe platforma online a casei de avocatura, vei alege intervalul orar in care sa aiba loc intrevederea audio si/sau video, urmand sa completezi campurile libere cu date de indentificare generale. Tot tu esti cel care alege mijlocul de comunicare, Skype, Whatsapp, Zoom, telefon sau alta modalitate care sa asigure o comunoicare eficienta. Cat despre plata onorariului, aceasta se realizeaza online, cu cardul, prin metoda securizata. In cateva minute vei fi contactat pentru confirmarea programarii.

Servicii oferite in consultanta juridica online

Poti apela la serviciile unui avocat online pentru probleme ce tin de o gama variata in domenii precum sfera dreptului civil, comercial, dreptul familiei si dreptul muncii. De acum inainte iti va fi mult mai simplu sa-ti infiintezi o firma sau PFA cu ajutorul unui avocat online. Acesta va redacta actul constituiv, te va ajuta cu depunerea cererii la Registrul Comertului si cu obtinerea de licente sau alte tipuri de acte oficiale necesare infiintarii societatii comerciale. Daca intentionezi sa pui capat casatoriei vei primi sfaturile si informatiile necesare de la un avocat specializat in dreptul familiei, iar daca este vorba despre succesiunea in cazul unei mosteniri, vei fi ghidat de un avocat de drept civil. Alte servicii de consultanta juridica online: recuperare creante, raspundere in caz de prejudicii, malpraxis medical, partaj, tranzactii, conflicte, litigii, etc.

Apeleaza la un avocat online atunci cand ai nevoie de sfaturi, informatii si rezolvari de probleme juridice, in mod eficient si rapid.