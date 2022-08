Bărbat aplaudat de zeci de oameni pe plaja Tuzla, după ce a salvat din ghearele morţii un tânăr care se îneca

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, atunci când Ionuţ Adanie a fost alertat de câţiva turişti că pe plajă există un tânăr adus la mal şi care nu mai respiră după ce a înghiţit apă.

"Mai trăiește, nu-i așa ? Sunt prietena lui. Eram cu el în apă. Am crezut că glumește, că vrea să-mi facă o poznă. Mai trăiește, nu-i așa ? Dar nu făcea nicio glumă. Era cu fața în jos, în apă, inconștient. I-am ridicat capul, apoi cu alți oameni și cu un băiat de la salvamar l-am scos din apă", a spus, cu ochii în lacrimi, prietena tânărului din Timişoara care se înecase.

Băiatul era inconştient, livid şi cu gura încleştată. Imediat, Ionuţ Adanie a început să îi resusciteze şi să îl întoarcă, din când în când, pe o parte, pentru a putea elimina apa din plămâni.

Au urmat minute de agonie pe plaja Tuzla, acolo unde zeci de oameni s-au adunat în jurul lui Ionuţ şi au sperat la o minune.

La un moment dat, bărbatul care încerca să îl salveze pe tânărul înecat a spart liniștea cu o întrebare: "Dă-mi, te rog, un semn, dacă ești bine”. După câteva secunde, tânărul a eliminat apa şi a început să respire.

Povestea a fost publicată de jurnaliştii de la buzoienii.ro, care se aflau pe plaja Tuzla în acel moment.

"Nu as fi fost "erou" fără ajutorul tuturor colegilor de la Serviciul Salvamar Tuzla, fiind o munca de echipa. Noi suntem un grup de salvamari in formare. Unii dintre noi sunt studenți in vacanta de vara, alții în timpul liber, unii practică de mulți ani aceasta meserie. Ce ne unește pe toți este faptul ca iubim marea. Dar în afara se acest lucru, toți colegii sunt salvamari autorizați prin cursuri de formare profesională, atât în meseria de salvamar cât și în acordarea primului ajutor. Suntem conștienți ca este o plaja mică, dar asta nu ne împiedică sa vrem sa fim cât mai bine pregătiți, cu atât mai mult, că plaja Tuzla este din ce în ce mai căutată de turiști.

Multumim tuturor turiștilor care țin cont și respecta recomandările noastre, ne cerem scuze celor pe care ii nemultumim cu anumite restrictii (mai ales când marea este furioasa) . Promitem ca în viitor sa fim și mai bine pregătiți profesional pentru a putea face față (speram) situațiilor care vor apărea. Atât echipa de salvamari cât și echipa de asistenta medicală urează tuturor turiștilor vacanta plăcută, fără evenimente", a fost mesajul transmis ulterior de Ionuţ Adanie, eroul de pe plaja Tuzla.