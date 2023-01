Bărbat decapitat în curtea casei din Hlipiceni, Botoşani | Naşul victimei a fost reţinut pentru crimă

Principalul suspect al crimei îngrozitoare din Botoşani a fost reţinut. Este vorba despre naşul victimei, un bărbat în vârstă de 57 de ani. Poliţiştii au descins la casa bărbatului, cel cu care victima şi-a petrecut ultima zi din viaţă şi, dacă iniţial l-au considerat martor, pe parcursul anchetei au descoperit că acesta este suspectul principal.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Tragedia a avut loc în Hlipiceni, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Victima, respectiv bărbatul în vârstă de 54 de ani, locuia singură, iar sâmbătă dimineaţă a fost vizitată de fratele său.

Acesta i-a găsit trupul într-o baltă de sânge, cu capul pur și simplu detașat de corp. Omul a sunat speriat la 112, fiind anunţate Poliţia şi Ambulanţa.

Pe tot parcursul zilei de sâmbătă zeci de polițiști din toate structurile IPJ Botoșani au împânzit zona crimei în căutarea autorului. Potrivit anchetatorilor, de la fața locului au fost ridicate un hârleț, o coasă și o toporișcă, toate pline de sânge.

Percheziţii au avut loc şi la casa naşului victimei, cu care se pare că cel din urmă a petrecut în ultima zi de viaţă.

"Dimineaţă a fost pe la mine băiatul meu (n.r., principalul suspect). L-am întrebat unde a fost ieri şi mi-a spus că s-a întâlnit cu finii. Mi-a spus că pe finul l-a dus acasă, era beat. A strigat şi un băiat de acolo că a căzut jos (n.r., victima), că el singur nu putea să-l ducă. Mi-a spus că împreună cu ale băiat l-au dus acasă (…) Nu cred că ar fi putut să-I facă ceva, erau în relaţii bune, se cinsteau. Când a venit dimineaţă nu era murdar de sânge, nu nimic, nu era agitat, era treaz", a spus tatăl naşului.

Întreaga comunitate din zonă este şocată de tragedia petrecută în Hlipiceni.

"Am auzit şi eu de prin sat de aici. Eu ultima dată m-am întâlnit cu el ieri dimineaţă. Stătea de vorbă cu naşul său. Eu m –am dus să-mi iau un pachet de ţigări şi am băut un rachiu toţi împreună. Şi azi am auzit… Nu pot să-mi dau seama cine, eu nu cred să fie un criminal la noi în sat. Poate e cineva din altă parte, trimis de cineva… El a fost despărţit de nevastă, de copii… nu ştiu", a spus un vecin.