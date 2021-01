Un bărbat din Iaşi a ţinut timp de trei ani, în podul casei, un coif vechi de 2.500 de ani în valoare de peste 400.000€

Totul a început în urmă cu trei ani, atunci când bărbatul, în vârstă de 51 de ani, din comuna din Iaşi a mers la scăldat împreună cu alţi săteni. La un moment dat, pe fundul râului, bărbatul a simţit ceva metalic şi a adus la suprafaţă un coif corintic, respectiv o bucată de istorie veche de 2.500 de ani, mai exact din secolul VI-V înainte de Hristos.

În aceeaşi perioadă, casa de licitaţii Sotheby's din New York vindea un coif asemănător pentru un preţ de 212.500 de dolari.

"În urmă cu vreo trei ani, mă aflam la scăldat împreună cu mai mulţi. Siretul trece foarte aproape de localitatea noastră. Am intrat în apă în jurul orei 14. Am intrat până la brâu. La un moment dat, cum călcam fundul apei, am agăţat cu un picior ceva de tablă.

M-am băgat în apă şi am ridicat obiectul respectiv. Am crezut iniţial că este un craniu de om. Coiful era plin de mâl galben în interior, cel mai probabil a fost adus de vreo viitură, de departe. Am mers la mal şi l-am spălat bine. Apoi m-am decis să îl duc la poliţie", a declarat Radu Zaina pentru ziaruldeiasi.ro.

Trimis acasă de poliţistul din sat cu tot cu coiful de peste 400.000 de euro

Bărbatul a explicat că a mers cu artefactul la Poliţie, însă ajutorul de şef de post din comună l-a trimis acasă pentru că nu a ştiut ce este coiful şi nici nu s-a complicat să ceară expertizarea acestuia.

Astfel, Radu Zaina a mers acasă cu coiful corintic vechi de 2.500 de ani, l-a pus într-o pungă şi apoi l-a depozitat în podul casei.

Zvonul că bărbatul din comuna Alexandru Ioan Cuza din Iaşi are în pod o adevărată comoară s-a dus, iar după trei ani, poliţiştii care anchetau un dosar de furt dintr-un sit arheologic au făcut o percheziţie în casa bărbatului.

Coiful de 400.000 de euro, recuperat după o percheziţie

"Un coif corintic din bronz, datat în sec. VI – V î. Hr., susceptibil să aparţină patrimoniului cultural național, a fost descoperit în urma a două percheziții desfășurate ieri, 12 ianuarie, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

La data de 12 ianuarie a.c., în baza investigațiilor desfășurate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au efectuat două percheziții, în municipiul Roman și în județul Iași, la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de furt din sit arheologic și tăinuire.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman.

În urma descinderilor desfășurate în localitatea Alexandru Ioan Cuza din județul Iași, la locuința unui bărbat de 51 de ani, polițiștii au descoperit un coif corintic din bronz, datat după analogii în secolul VI - V î.Hr., susceptibil a fi clasat în patrimoniul cultural național al României.

Bunul ar fi fost descoperit de bărbatul în cauză în albia râului Siret.

Acesta a fost ridicat de polițiști, urmând a fi supus unei expertize de specialitate. La activități au participat polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă și criminaliști din cadrul Poliției municipiului Roman", se arată într-o informare a Poliţiei.