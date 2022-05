Un clujean nevăzător susține că a fost păcălit după ce a plătit peste 1.000 de euro unei agenții de matrimoniale. Ce s-a întâmplat după prima întâlnire

Bărbatul a povestit că a plătit peste 1.000 de euro pentru o întâlnire cu o femeie. Sergiu este nevăzător, iar din dorința de a întâlni o femeie care să-l iubească și să-i fie alături a apelat la o agenție de matrimoniale. Ce a urmat, însă, i-a lăsat un gust amar.

Sergiu a mărturisit că, după mai multe căutări, mama lui a găsit în mediul online o agenție de matrimoniale din Cluj-Napoca. Și-a pus toate speranțele că-și va găsi jumătatea apelând la speciaști în domeniu. Așa că a plătit 1.300 de lei pentru ca profilul său să apară pe site-ul respectivei agentții. După asta a trebuit să mai achitate încă de 3.500 de lei.

„Am început să caut prin diverse locuri, după aceea maică-mea a căutat pe internet o agenție de matrimoniale din Cluj-Napoca (...) Prima dată mi s-a spus să dau 1.300 de lei pentru a mă pune pe site-ul agenției, după aceea mi s-a spus să mai dau 3.500 de lei pentru a-mi căuta iubita respectivă. Am avut o singură întâlnire, pe 14 decembrie, anul trecut. (...) Nici nu știu dacă este lagalizată (nr. agenția de matrimoniale”, a mărturisit Sergiu, la Acces Direct.

Acesta s-a întâlnit cu o femeie, însă nu s-a înfiripat nimic între ei. Acum, total deziluzionat, Sergiu crede că a fost păcălit și a aruncat contractul pe care l-a făcut cu agenția respectivă.

„Nu mai am încredere în ea deloc, am avut un contract al agenției, l-am aruncat, pentru că am avut încredere în ea”, a spus cu tristețe mare bărbatul.