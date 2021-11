Dosar penal pentru un bărbat din Timișoara care a spus într-o filmare că autoritățile mint despre aglomerația din spitale

!!! Uimitor ce se intimpla in timp real in exteriorul si la intrarea spitalelor din Timisoara !!! Realitatea pura 100% din spitalele din Timisoara, Romania. Acest spital este Victor Babes din Timisoara, este cel mai mare spital din Timisoara, de boli infectioase, care ar trebuii din spusele mass media si a Domnului Arafat, sa fie pline ochi in interior si exteriorul ei ,,activitate non-stop,, Va rog sa va uitati pina la capat. Va rog sa distribuiti. Va multumesc anticipat. Doamne Ajutane, Amin. Unitate si Libertate cu Egalitate. Dreptul la informare si fara psihoza mincinoasa. Fiti intalepti si judecati corect. Revolutie pentru schimbarea sistemului corupt din institutiile statului Roman. Va astept in Centrul Timisoara, in fata Operei, in data de 06.11.2021, ora 17.00pm, Marsul pentru Libertate cu Egalitate. Organizat de Cotoc Vasile Irinel Va mai astept in fata Primariei Municipiului Timisoara, in data de 07.11.2021, ora 14.00pm, pentru Marsul pentru Libertate cu Egalitate. Organizat de Carmen Mariana Gheorghe , vor fi prezenti mai multi patrioti. Romania ??unestete si iubestete. Romania iubesteti copiii, parintii si bunicii. 0720297504