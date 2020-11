Un bărbat de 82 de ani locuieşte într-o toaletă improvizată în centrul Iașului: "Nu țin la mine nici femeia, nici cei 11 copii”

"Nu mă primește. Nevasta îmi spune pleacă, pleacă și mă fugărește de acasă. Nu țin la mine nici femeia, nici copii.11 copii am, dar sunt plecați prin țară, în București, Timișoara, nu mai știu pe unde, că nu le pasă de mine.

Soţia îi încasează pensia lunar şi nu îi dă niciun ban

"Toată pensia mi-o oprește ea, nu-mi dă un leu, nimic, ia totul și eu nu am primit de mult timp ceva. Sunt singur, nu mai am pe nimeni. O cameră nu pot să iau, îți trebuie bani ca să stai undeva, dar de unde? Am mâncare acolo, în plasă, îmi cumpăr cu bani de la oameni”, a spus bătrânul pentru bzi.ro.

De câteva zile, octogenarul s-a adăpostit într-o toaletă improvizată de doi metri lungime, șubredă și fără ușă, situată într-o curte din zona Târgu Cucu, de pe strada Cuza Vodă din Iaşi.

"Stau aici de o săptămână. E frig, pereții sunt reci, am numai păturile astea. Mai am nevoie de una să o pun pe jos, că uite cum stau pe niște haine și cârpe. Mi-aș dori să am o cameră să stau măcar iarna, dar nu mă primește nimeni, se uită că sunt murdar. Aici, în Târgu Cucu, sunt de mult timp, ziua stau pe aici pe stradă sau în stație”, a mai povestit ieșeanul.

În stația din Târgu Cucu, bătrânul nu cerșește, dar este recunoscător oricui îi oferă un ban, hrană sau ceva cald de băut. Deşi este singur de mai bine de trei ani, bătrânul recunoaşte că a avut momente în care s-a găndit să îşi ia zilele. Şi-a amintit apoi de Dumnezeu şi a continuat să depăşească fiecare zi, mai ales pe cele grele de iarnă.

Bătrânul refuză să meargă în adăpostul de noapte din cauză că i se furau banii și mâncarea

"Am fost la adăpost, dar nu vreau să stau acolo, că e foarte rău. Mi-au furat mâncare, bani, mă certau… nu vreau să aud.A doua zi nu mai găseam nimic.

Merg aici în Târgu Cucu ziua și cu banii de la oameni îmi iau mâncare, seara vin aici. E frig, se face noapte repede, nu știu cât mai este până la Paște, când o să fie ziua mai mare și mai cald”, a mai povestit bătrânul ieșean.

Reprezentanții Adăpostului C.A. Rosetti l-au identificat prima dată la începutul anului 2020

Bătrânul a fost găsit prima dată pe data de 5 februarie 2020 pe stradă, în zona Hala Centrală, de către Poliția Locală Iași.

"A ajuns la adăpost pe data de 5 februarie 2020 și am aflat numele părinților, că are domiciliul în localitatea Breazu, comuna Rediu, numărul 167 A și că are 11 copii despre care nu știm alte informații.

Deși i-am pus la dispoziție un loc în adăpost, a menționat că nu dorește găzduire. Angajații nu au putut afla mai multe date despre situația lui din cauza dificultăților de comunicare”, au declarat reprezentanții Adăpostului de noapte C.A. Rosetti Iași, notează bzi.ro.