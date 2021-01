O bătrânică a murit pe treptele spitalului din Corabia așteptând o scrisoare medicală. "Mai avea nevoie doar de o ștampilă..."

Rudele femeii veniseră cu ea la spital pentru o scrisoare medicală necesară pentru închirierea unui concentrator de oxigen. Din păcate, însă, bătrânica a murit la scurt timp, așteptând ca rudele sale să obțină toate parafele necesare. .

Nepoata femeii a explicat că nu au vrut să o ducă și pe bătrană în spital. S-au gândit că ar putea să rezolve partea de birocrație fără a o mai plimba pe drumuri pe femeia de 85 de ani. Dar nu s-a putut. În plus, nepoata spune că spitalul nu consideră că ar fi fost încălcat dreptul pacientului în acest caz.

"Sunt persoane care ne acuză ca vrem bani. Nu, nu vrem bani, nu am depus nicio plângere, am făcut doar public totul pentru că nu vrem să mai treacă și alte persoane prin ce am trecut noi", a povestit tânăra.

"De ce salariu aveți nevoie domnule ,,doctor", nu toți ne permitem sa va băgăm bani in buzunare. Aveam nevoie de o scrisoare de la doctorul pneumolog (Mihai xx) din Corabia pentru bunica mea de a prelungi contractul unui concentrator de oxigen. Ieri dimineață am mers cu ea la spital în căruț - i-a măsurat saturația de oxigen rezultând 67 din punctul de vedere al doctorului era buna.

Acum vine partea grea pentru ea. Trebuie sa sufle într-un tub încercând de mai multe ori nu reușește nu avea suficientă putere de a sufla. În tot acest timp doctorul era foarte recalcitrant. Răspunsul dansului a fost ca nu poate să ne dea acea scrisoare ca nu trece testul cu tubul si ca asa este legea, nu poate demonstra ca are nevoie de oxigen, cu toate ca in același spital a fost internată 10 zile tot la oxigen a stat, dar biletul de ieșire unde era specificat ca are nevoie de oxigen era egal cu 0 pentru el.

Dar o mică minune a apărut după ,,o atenție ". S-a putut face scrisoarea. Timp de aproximativ o ora bunica mea a așteptat pe holul spitalului. Mai aveam nevoie de o stampila rotundă care se afla la o asistenta. Între timp am pus-o pe bunica in mașina. Dar după încă 10 minute de așteptare inima ei sa oprit. Același doctor vine la mașină îi verifica pulsul si răspunde pe un ton foarte diferit și calm ,,da a decedat și făcusem și scrisoarea pe un an "

Din păcate a trebuit sa moară pentru ai demonstra acestui doctor ca ea are nevoie de oxigen", a scris nepoata femeii, pe Facebook.

La începutul lunii, un alt caz cutremurător petrecut tot la spitalul din Corabia revolta opinia publică. Un bătrân era filmat în timp ce stătea în genunchi pe holurile respectivului spital, rugându-se să fie consultat. Acesta aștepta de trei ore să fie preluat de cineva și cerea ajutor pentru că suferise un accident vascular.

O tânără care era în vizită la un pacient internat în Spitalul Orășenesc Corabia l-a găsit pe bătrân în genunchi și s-a oferit să îl ajute. Pentru că nu la putut ridica singură, a rugat personalul medical să intervină. Însă doctorița care a venit, s-a uitat la bătrân, și apoi a pleacat nepăsătoare fără să facă nimic.

