Benzina s-a ieftinit în toate oraşele mari din România. Cât costă şi motorina marţi, 17 noiembrie

1 minut de citit Publicat la 09:02 17 Noi 2026 Modificat la 09:06 17 Noi 2026

Benzina s-a ieftinit în toate oraşele mari din România. Foto: Profimedia Images

Benzina standard s-a mai ieftinit marţi, 17 noiembrie, în comparaţie cu ziua precedentă. În majoritatea oraşelor mari din ţară, benzina se vinde, în general, cu 9,33 lei/litru, la Timişoara preţul fiind sensibil mai mic, de 9,31 lei pe litru. În schimb, motorina standard şi-a păstrat preţul de luni: 10,67 lei pe litru, informează Peco Online. Luni, în majoritatea staţiilor din ţară, benzina standard se vindea cu 9,48 lei pe litru, iar motorina standard costa tot 10,67 lei/litru.

Carburanţii se vând cel mai ieftin din ţară la o staţie din Eforie Nord, unde benzina standard costă 9,28 lei/litru, iar motorina - 10,59 lei/litru.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc pentru un litru de carburant, în medie, 4,76 lei.

Anunţ de la Mercedes: "Motoarele termice vor mai fi vândute încă 10-15 ani"

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, estimează că motoarele pe benzină și diesel vor continua să aibă un rol important în industria auto cel puțin încă 10 ani, posibil chiar 15, în paralel cu extinderea gamei de modele electrice, potrivit Autocar Professional.

Constructorul german nu intenționează să renunțe la motorizările tradiționale atât timp cât există cerere, iar ritmul tranziției către mașinile electrice va varia în funcție de fiecare piață. Declarațiile șefului Mercedez-Benz au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu presa organizate de Mercedes-Benz la Pune, în India.

„Motoarele termice vor mai exista cel puțin încă 10 ani, probabil chiar 15”, a declarat Källenius.