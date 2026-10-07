Benzina s-a scumpit în majoritatea oraşelor mari din ţară. Unde se mai găseşte sub 10 lei/litru. Preţuri la carburanţi, miercuri

1 minut de citit Publicat la 08:59 07 Oct 2026 Modificat la 08:59 07 Oct 2026

Benzina s-a scumpit în majoritatea oraşelor mari din ţară. Foto: Getty Images

Carburanţii se vând în continuare la preţuri foarte mari, la pompă, în România. Benzina standard s-a scumpit chiar, în majoritatea oraşelor mari din ţară. Miercuri, 7 octombrie, la unele staţii din Bucureşti costă 10,11 lei/litru, faţă de 10,05 lei cât era în ultimele zile. Cea mai ieftină benzină din ţară este comercializată la o staţie din localitatea Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, cu preţul de 9,87 lei/litru. Motorina standard costă, în general, 10,91 lei pe litru, notează Peco Online.

Şi la Cluj-Napoca se mai poate găsi bennzină sub pragul de 10 lei pe litru. Anumite staţii o vând cu 9,93 lei/litru. Cea mai ieftină motorină standard din România se poate găsi tot la Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, unde costă 10,75 lei/litru.

Un litru de GPL costă în medie, la nivel naţional, 4,7 lei.

Goldman Sachs: Motorina ar putea rămâne scumpă şi în 2027

Prețurile motorinei ar putea rămâne la valori foarte ridicate şi pe parcursul anului 2027. Restricţiilor din rafinării li se adaugă presiunea guvernelor de a recupera consumul, iar companiile își reconstituie stocurile epuizate.

„Trebuie să păstrăm prețurile produselor suficient de ridicate", a declarat luni Nikhil Bhandari, co-director al departamentului de cercetare a resurselor naturale din Asia-Pacific al Goldman Sachs.

Banca consideră că prețurile ridicate ale motorinei sunt necesare pentru a preveni recuperarea cererii din partea rafinăriilor, aflate în restricții.