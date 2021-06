Primul bucătar român, care a obţinut o stea Michelin, şi-a deschis restaurant la Cluj-Napoca

"Primele 4-5 luni la spălat de vase, la curăţat de cartofi, toate muncile de jos unde, bineînţeles, trebuiau ei să te filtreze, să vadă dacă ai atitudinea pozitivă ca să lucrezi în bucătărie de top", a declarat chef Bogdan Dănilă.

A lucrat numai la restuarante 2 și 3 stele Michelin și a făcut parte din echipe care au obținut alte stele. Apogeul a venit când a fost trimis la New York ca chef.

"Pe moment, când mi-a fost acordată distincţia la Clock Tower din New York, nu am realizat. Am fost foarte mândru că am realizat aşa ceva pentru România sau pentru Europa de Est", a povestit Bogdan Dănilă.

Ghidul Michelin e foarte stric și trebuie să fii mereu pregătit pentru că nu se știe când vin inspectorii.

O astfel de stea Michelin ar putea fi obținută și la Cluj-Napoca, pentru că Bogdan a deschis aici un restaurant care respectă rigorile ghidului Michelin.

Colegii din bucătărie sunt foarte încântați că au ocazia să învețe de la un astfel de bucătar.

Printre mentorii primul bucătar român, care a obținut o stea Michelin s/a numarat si celebrul chef Gordon Ramsay.

