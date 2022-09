Marcel Boloș revine cu lămuriri, după ce a spus că este invidios pe salariilor demnitarilor europeni, care câștigă și 15.000 de euro

Ministrul Marcel Boloș și-a nuanțat declarația, făcută în timpul zilei, prin intermediul unei intervenții telefonice în emisiunea "Decisiv" de la Antena 3.

"Nu am declarat că sunt nemulțumit. Am declarat că sunt invidios pe veniturile și salariile pe care le obțin demnitarii la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, am declarat că nu trebuie majorate salariile demnitarilor, pentru că este o perioadă de criză în care ne confruntăm cu toate aceste nevoi pe care le au oamenii și, din păcate, s-a preluat în mass-media.

După cum ați văzut, nu sunt adeptul majorării acestor venituri în plină perioadă de criză, în plină perioadă de sărăcie a oamenilor. Dar într-adevăr, am spus că sunt invidios pentru că omologi de-ai mei din Uniunea Europeană - au poate de 10 ori mai mare salariul decât un demnitar din România. Și noi, Guvernul, trebuie să întreprindem toate măsurile necesare pentru ca la toți românii să ne crească salariile, să putem să avem un trai de viață decent. Acesta a fost contextul în care e exprimat opinia", a spus Boloș.

Întrebat dacă este bucuros de creșterea cu 25% a veniturilor aleșilor, aprobată de senatori, Marcel Boloș a spus:

"Deloc nu mă bucur de această propunere. Ea nu trebuia să aibă loc, pentru că cu toții ne gândim la suferința oamenilor și la greutățile prin care oamenii trec și am spus și ieri spun și astăzi tot la fel, fără să fie rupt din context, că trebuie să fim solidari cu cei care sunt în suferință și criza prin care trec toți cetățenii României, întreg poporul român și nu, nu putem să avem pretenția ca aceste salarii să fie crescute până când trecem peste criză. După aceea, măsurile pe care le decide un guvern responsabil trebuie să fie pentru toți românii"

Ce au declarat senatorii după ce şi-au mărit salariile. "Merge economia, sunt bani. Vom trăi bine"

Demnitarii sfidează şi criza, şi Curtea Constituţională. La o oră după ce CCR a declarat nelegale majorările lor de venituri, senatorii au votat noi creşteri de salarii cu 25% pentru primari, miniştri, parlamentari, angajaţi de la preşedinţie.

Senatorul liberal Virgil Guran a spus, în legătură cu acest amendament, că, spre deosebire de Ion Iliescu, care a spus în 1990 "să fim săraci şi cinstiţi", în România, trebuie să învăţăm altceva, "să devenim bogaţi şi cinstiţi, pentru că ţara o va duce mai bine".

Şeful Comisiei juridice, senatorul PSD Cristian Niculescu - Ţâgărlaş, a declarat că el a votat în favoarea acestui proiect legislativ pentru că venitul "trebuie să fie actualizat, ca al oricărui român care este afectat de inflaţie şi de alte elemente care sunt concrete".

Mărirea indemnizaţiilor pentru demnitari şi aleşii locali, proiect aprobat de Senat

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, cu 92 de voturi "pentru, 22 "împotrivă" şi patru abţineri, un proiect legislativ prin care demnitarii şi aleşii locali urmează să primească indemnizaţii mărite.



Potrivit senatorilor UDMR Turos Lorand şi Fejer-Laszlo Odon, autorii amendamentul admis la comisia de specialitate şi adoptat în plen, scopul urmărit este de "eliminare ai inechităţilor existente în acest moment".

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată.