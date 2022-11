Zeci de mii de pomi de Crăciun, scoşi la vânzare de Romsilva. Preţurile sunt între 15 şi 35 de lei | De unde puteţi cumpăra

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva scoate la vânzare în acest an aproape 31.000 de pomi de Crăciun.

Sursa foto: Agerpres

Preţurile pornesc de la 15 lei pentru specia molid şi ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, şef serviciu în cadrul Direcţiei Comerciale a Romsilva, la Pepiniera Silvică Cozieni din judeţul Ilfov.



"Romsilva oferă spre vânzare pentru sezonul Sărbătorilor de iarnă din acest an aproape 31.000 de pomi de Crăciun, iar preţurile sunt aceleaşi ca şi în anii trecuţi. Acestea pleacă de la 15 lei, inclusiv TVA, la specia molid, cu dimensiunea de 0,7 şi un metru, iar cei care ajung la înălţimea de 3 metri sunt la 25 de lei, în timp ce pentru specia brad preţul este între 25 şi 35 de lei. Preţurile acestea sunt valabile aici, la locul de recoltare, iar dacă sunt transportaţi în pieţe sau în alte locaţii se adaugă costurile de transport, manipulare şi depozitare.

Posibilităţile de recoltare din acest an au fost cam aceleaşi ca şi în anii precedenţi. Anul trecut am avut posibilitatea să recoltăm 34.000 de pomi de Crăciun şi am vândut efectiv în jur de 30.000 de brazi", a precizat reprezentantul Romsilva.

Preţurile sunt mai mari pentru brazii în ghiveci, deoarece acestea sunt în funcţie de cheltuielile care au fost efectuate pentru producerea lor şi pot varia între 100 şi 250 de lei.



Bodgan Boghian a subliniat că orice persoană fizică care doreşte un brad poate să solicite acest lucru la Pepiniera Silvică Cozieni sau la ocoalele silvice din cadrul RNP, Romsilva valorificând de regulă pomii de Crăciun de la locul de producere.

Pepiniera Silvică Cozieni din judeţul Ilfov are peste 100 de ani şi se întinde pe o suprafaţă de 10 hectare. Aceasta produce în general puieţi forestieri pentru împăduriri, dar şi puieţi ornamentali, respectiv 50.000 - 60.000 de puieţi pe ciclu de producere, circa 10.000 la hectar.