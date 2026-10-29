Bulgarii recondiționează locomotive românești vândute de ANAF la un preț de fier vechi

La o greutate de aproximativ 70 de tone, o locomotivă vândută la un asemenea preț ajunge să coste puțin peste doi lei pe kilogram. FOTO: Agerpres

O firmă din Bulgaria a recondiționat o locomotivă care a aparținut CFR Marfă și a prezentat-o recent în portul Ruse, după lucrările de reparații. Vehiculul, fabricat în România în 1977, a fost cumpărat la o licitație organizată de ANAF.

Compania bulgărească Express Service, cu sediul în Ruse, a prezentat locomotiva pe care a renumerotat-o 55-024, însoțind imaginile de mesajul „noua noastră 55-024 în timpul unei manevre în portul Ruse”. Vopsită în verde și portocaliu, locomotiva are un aspect vizibil îmbunătățit după reparații.

Potrivit Club Feroviar, înainte de a ajunge în Bulgaria, vehiculul purta numărul 81-0589-2 și aparținea CFR Marfă. Este o locomotivă diesel-hidraulică de 1.250 CP, din seria 81, fabricată în 1977 la uzina 23 August din București, cunoscută ulterior drept FAUR. Locomotiva a fost alocată depoului Palas din Constanța, înainte de a fi cumpărată la o licitație organizată de ANAF.

Potrivit fotografiilor publicate de pagina The Trainspotter - Civil Engineer on Rails, locomotiva se afla în vara acestui an într-o hală din Ruse, unde era reparată.

Sute de locomotive CFR Marfă, scoase la vânzare

Cazul locomotivei recondiționate în Bulgaria atrage atenția asupra modului în care sunt valorificate activele CFR Marfă. În prezent, aproximativ 200 de locomotive ale companiei sunt în faza de publicitate sau de vânzare efectivă.

Printre acestea se numără locomotive diesel-hidraulice de 1.250 CP, cu prețuri de pornire de aproximativ 149.000 de lei. În cazul unor licitații, prețurile pot fi reduse cu 50% față de nivelul inițial, iar dacă nu se prezintă cumpărători, procedurile succesive pot duce la noi diminuări.

La o greutate de aproximativ 70 de tone, o locomotivă vândută la un asemenea preț ajunge să coste puțin peste doi lei pe kilogram, potrivit calculelor prezentate de Club Feroviar. Astfel, unele dintre locomotive ajung să fie vândute la valori apropiate de cele ale fierului vechi.

Iulică Măntescu, lider sindical și fost mecanic de locomotivă, consideră că Bulgaria reușește să valorifice mai bine acest tip de active și că dezvoltarea centrului feroviar din Ruse contribuie la acest lucru.

„Vor să dezvolte Ruse ca important centru feroviar. E păcat că la noi se vând la prețuri foarte mici, toată lumea știe că ANAF vrea să scape de ele, nu vin la prima licitație, nu vin la a doua și la a treia se bat pe ele, ajung și la 25% din valoarea lor reală. Bulgarii se mișcă mai bine ca noi, au furat startul, noi nu reușim”, a declarat acesta, citată de Club Feroviar.

Express Service este prezentată drept prima și, în prezent, singura fabrică specializată în reparații de locomotive de pe teritoriul Bulgariei. Compania dispune de echipamente tehnologice, standuri, utilaje pentru prelucrarea metalelor și ateliere destinate reparațiilor de locomotive electrice și diesel.