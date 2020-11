Primarul PNL din Ineu contestă la tribunal carantina ordonată de secretarul de stat din guvernul PNL. "Numărul de cazuri este în scădere"

Într-o intervenţie la Antena 3, Abrudan (foto, stânga) a calificat măsura carantinării drept inutilă şi de natură să afecteze moralul oamenilor, în condiţiile în care numărul de infectări în localitate a început să scadă iar majoritatea cazurilor au fost semnalate în spitalele din oraş.

"Numărul de cazuri este în scădere. Am avut peste 10 (la mie, rata de infectări, n.r.) acum am ajuns la 9. Problema este că am avut focare la spitalele din oraş şi trebuia să se ia în considerare acest aspect. Cred că închiderea a tot ce se putea închide şi restricţionarea a tot ce se putea restricţiona este o măsură suplimentară care nu duce la nimic bun pentru populaţie, pe fondul scăderii numărului de cazuri (...) Oamenii au au avut grijă, s-au protejat. Nu era cazul să mai vină această carantină, era bine să rămână aşa cum a fost. Vom avea astăzi (joi, n.r.) o şedinţă a Consiliului Local. Sper să fie de acord Consiliul cu propunerea mea, de a ne lua un avocat care să ne apere în această situaţie, în contestarea ordinului (de carantinare, n.r.) care a fost emis", a precizat primarul din Ineu.

Potrivit unor surse locale, primăria din Ineu a contactat-o pe aceeași avocată care în urmă cu trei luni a câștigat în insanță anularea carantinei într-o comună din judeţ.