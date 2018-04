Călin Popescu Tăriceanu, legat de desecretizarea protocoalelor: „Dacă am fi așteptat după Lazăr, după doamna Kovesi, am fi așteptat până în 2040”

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că CSM a obligat judecătorii să semneze acte secrete prin care își dădeau acordul să nu dea avocaților apărării din dosarele lor notele venite de la SRI.

Șeful Senatului a mai spus sâmbătă seara că protocolul secret dintre SRI și ICCJ a ajuns să fie secretizat datorită SRI fiindcă Parchetul nu și-a dorit acest lucru.

”SRI a dus la declansarea desecretizarii acestor protocoale. Daca am fi asteptat dupa taica Lazar, dupa doamna Kovesi, am fi asteptat pana in 2040. Acum se tem. Vad aceste incercari de temporizare, de musamalizare a lucrurilor. Voi adresa o solicitare CSM pentru a scoate la lumina declaratiile de confidentialitate pe care le-au dat judecatorilor sa le semneze si prevedeau ca informatiile primite de la SRI sa nu fie puse la dispozitia avocatilor apararii. Voi face si o cerere scrisa in acest subiect. Astea sunt pe langa protocoalele secrete. Astea trebuie sa dispara, nu au de ce sa existe”, a spus Tăriceanu, conform bzi.