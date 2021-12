Campania #strângemunmilion, licitaţie caritabilă cu felicitări de Crăciun pentru opt copii care au nevoie de noi

"Se spune că, o fotografie face cât o mie de cuvinte. Dacă asta ar fi adevărat, atunci o felicitare ar fi cât o poveste. Dacă felicitarea ar fi expediată de Crăciun, atunci povestea ei ar fi despre generozitate, bunătate, magie, minuni. Cu siguranță expeditorul ar simți miracolul adânc al bucuriei în egală măsură cu destinatarul.

Plecând de la această idee, Galeria Rotenberg-Uzunov, Asociația Culturală pentru Sprijinirea Artelor Frumoase (ASAF), în colaborare cu Asociația Aripi Spre Viață, continuă seria proiectelor umanitare - începută anul trecut cu proiectul ”Arta dă Speranță” - cu un nou demers dedicat, de astă dată, copiilor care, pentru a avea o șansă la viață, necesită ventilație la domiciliu.

Campania #strângemunmilion, are ca scop imediat strângerea sumelor necesare pentru achiziționarea de aparate de ventilație, pentru plata chiriilor celor existente deja, și a consumabilelor specifice acestora, pentru anul 2022.

Din 2018 și până în prezent, Asociația Aripi Spre Viață a oferit susținere financiară în valoare de 449.098,17 lei, pentru Valentina, Ioana, Ana-Maria, Iulia, Sofia, Ilinca-Alexandra, Ionela și Alexandru, aflați în evidența secției de pediatrie respiratorie a Spitalului Clinic de Urgență M.S. Curie, și diagnosticați cu afecțiuni grave.

Dependența acestor copii de aparatele de respirație i-ar condamna la o spitalizare permanentă, iar noi prin proiectul #strângemunmilion, ne dorim să le putem oferi în continuare o șansă reală la viață, acasă în mediul familial.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Așadar, pe 8 decembrie, pentru cei 8 copii, lansăm campania #strângemunmilion, începând cu ora 17:00, la Galeria Rotenberg-Uzunov, situată în strada Constantin Esarcu nr. 1, într-un decor de basm, a cărui scenografie poartă semnătura lui Adrian Damian, prin expoziția cu vânzare a 30.000 dintre cele mai frumoase felicitări de Crăciun. Felicitările sunt realizate de unul dintre cei mai buni fotografi și autor de albume de artă din România, Gheorghe Voicu, unele dintre ele cu foiță de aur, tipărite în urmă cu 30 de ani, și oferite cauzei noastre, de către soția regretatului ilustrator.

Felicitările pot fi achiziționate de la sediul Galeriei Rotenberg-Uzunov, din strada Constantin Esarcu, nr.1-3, în perioada 8 decembrie-23 decembrie 2021, cât și online pe site-ul www.rotenberguzunov.ro .

Totodată, donațiile pentru această campanie pot fi trimise în conturile, în lei, după cum urmează:

Asociația Culturală pentru Sprijinirea Artelor Frumoase (ASAF):

IBAN RO97BTLRONCSOC556149301.

Asociația Aripi spre Viață:

IBAN RO 88RNCB 0521114607820001.

De Crăciun, fiți generoși, fiți calzi, fiți inimoși și implicați-vă în povestea de viață a acestor copii! Dăruiți și respirați iubire alături de ei, oameni buni!", se arată în comunicatul oficial al licitaţiei.

Campania #strângemunmilion. Cine sunt copiii care au nevoie de noi

Valentina, 12 ani, diagnosticată de la vârsta de sugar cu paralizie cerebrală și epilepsie complexă necesită ventilație non-stop pentru ameliorarea funcției pulmonare cât și o alimentație specială pentru recuperare nutrițională. Valentina beneficiază de suport financiar din partea asociației Aripi spre viață din septembrie 2019 şi are nevoie anual de 5400 lei pentru chirie BIPAP 30 ST.

Ioana, 20, ani diagnosticată cu fibroză chistica o boală genetică în care sunt afectați plămânii dezvoltând insuficienţă respiratorie cronică. Prin ventilație a reușit să recupereze în totalitate funcția pulmonară, reducând semnificativ numărul de spitalizări.

Pentru a menține progresul are nevoie în continuare de ventilație la domiciliu, costul și chiria pentru întreținere depășește capacitatea financiară a familiei. Ioana beneficiază de suport financiar din partea asociației Aripi spre viață din ianuarie 2019, are nevoie anual de 6000 lei BIPAP 30 ST și umidificator.

Ana Maria, 14 ani, diagnosticată cu paralizie cerebrală, retard neuropsihomotor sever asociate cu insuficienţă respiratorie cronică fiind dependentă de ventilație la domiciliu, fără acest aparat nu ar avea nici o șansă la viață. Asociația Aripi spre viață acordă suport financiar pentru plata chiriei Anei Maria din decembrie 2019, are nevoie anual de 18.000 lei chirie ventilator Trilogy, chirie BIPAP 4200 lei, procurare ventilator Trilogy evo cu filtre antibacteriene, masca pediatrică, circuit pasiv single în valoare 49.026,98 lei cu TVA.

Iulia, 5 ani, diagnosticată cu Sindrom X fragil, o boală genetică rară cu forme de slăbiciune musculară și deficiențe cognitive. Acestor boli li s-a asociat şi un sindrom sever de apnee în smon, determinând dificultăți de respirație având nevoie de suport ventilator care să o ajute să respire normal. Iulia beneficiază de suport financiar din partea asociației Aripi spre viață din septembrie 2018, are nevoie anual de 4.800 lei chirie BIPAP 25ST și umidificator.

Sofia, 3 ani, diagnosticată cu paralizie cerebrală, epilepsie, insuficienţă respiratorie cronică, a petrecut mai mult de jumătate din viață în spital, a fost intubată, iar ventilatorul îi asigură fluxul de aer de care are nevoie pentru a putea trăi fiind dependentă de acest suport pentru a putea fi în continuare alături de familia ei. Asociația Aripi spre viață acordă suport financiar Sofiei din septembrie 2018, are nevoie de 18.000 lei chirie ventilator Trilogy, procurare ventilator Trilogy evo cu filtre antibacteriene, masca pediatrică, circuit pasiv single în valoare 49.026,98 lei cu TVA.

Ilinca Alexandra, 2 ani, suferă de sindrom Joubert, o boală genetică neuromusculară care asociază insuficienţa respiratorie cronică și apnee cu mare risc. Ea are nevoie de ventilație continuă la domiciliu pentru a putea trăi. Având în vedere complexitatea bolii și necesitatea multor tipuri de îngrijire a primit acest ajutor din partea asociației Aripi spre viață. Asociația Aripi spre viață acordă suport financiar Ilincăi din decembrie 2020, are nevoie de 18.000 lei chirie ventilator Trilogy, procurare ventilator Trilogy evo cu filtre antibacteriene, masca pediatrică, circuit pasiv single în valoare 49.026,98 lei cu TVA.

Ionela, 14 ani, Sindrom Down, insuficienţă respiratorie cronică, sindrom de hipoventilaţie alveolară, are nevoie de ventilație pentru a putea trăi. Ionela primește încă de la începutul proiectului nostru în urmă cu 3 ani, ajutor. Ionela beneficiază de suportul financiar al asociației Aripi spre viață din iulie 2018 , a primit ventilator în valoare de 38.114, 75 lei, are nevoie de 2520 lei anual pentru întreținere aparat.

Alexandru, 16 ani, Sindrom Down, malformație cardiacă, insuficienţă respiratorie cronică aflat în evidența clinicii de pediatrie respiratorie cu indicație medicală pentru ventilație la domiciliu ca să poată respira și a reuși să trăiască alături de familie. Alexandru este în evidența asociației Aripi spre viață și primește suport din iulie 2019, are nevoie de 2520 lei anual pentru chirie CPAP și umidificator.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal