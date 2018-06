Capcană întinsă românilor care merg în Grecia la mare. "Am avut noroc că nu am oprit. Deja alergau după mine 10-12 persoane!"

foto: Facebook/ Constantin Ștefan

O întâmplare petrecută în urmă cu ceva timp în urmă a început să fie redistribuită pe internet pentru a-i pune în gardă pe cei care pleacă cu mașina în concediu spre Grecia și tranzitează Bulgaria să țină cont că astfel de lucruri se mai pot întâmpla.

Metoda de jaf a fost folosită recent și în România.

Constantin a povestit pe internet în urmă cu 3 ani că circula pe drumul spre Vama Makaza, ruta pe care se merge către insula Thassos, când a simțit că este ceva în neregulă cu mașina lui. Mai multe cuie ajunseseră într-unul dintre cauciucuri, dar pentru că a realizat că ceva nu este în ordine a continuat drumul.

A apucat să vadă că indivizi necunoscuți alergau către mașina sa.

"Acest cauciuc este nou - nu are 500 km - si are 6 cuie luate in timpul mersului la nenorocitii de bulgari la STARA ZAGORA, drumul nou care duce in Grecia pe la Vama Makaza.

Ocoliti nenorocirea de Bulgaria si mergeti prin Serbia pe la Turnu Severin. Am avut noroc ca nu am oprit si deja alergau dupa mine 10/12 persoane. Dati share", a scris Constantin Ștefan, pe Facebook.