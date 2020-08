În debutul discuției cu fanii, Carmen Harra a dezvăluit că a fost profund șocată de trecerea în neființă a prietenei sale extrem de bune, cu care a cântat în trupa Trio Express, în perioada sa de glorie, Claudia Daniela Nacu, care a murit din cauza unei boli cumplite, la doar 58 de ani.

”A fost o cântăreață și o compozitoare excepțională alături de care am lansat în anii ‘80 primul album muzical produs de Electrecord în limba engleză, disc de mare succes vândut în Europa, SUA și Canada. A fost un talent extraordinar, o profesionistă desăvârșită și o prietenă apropiată”, a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra, previziuni șocante pentru finalul anului 2020 și următorii 13 ani. Cum se va schimba lumea

„2020 este un an care dublează cifra 2 și ca număr este an 4. Este o cifră feminină și cu toții vrem să scăpăm de acest an, care este un an greu și vrem să scăpăm de anul acesta. 4 reprezintă cele 4 niveluri ale creației umane, corpul uman e făcut din 4 elemente - pământ, apă, foc, aer, cele 4 coțuri. Cifra 4 se asociază cu cele 4 puncte cardinale și este asociată cu banii. Sub incidența cifrei 4 se dărâmă conceptul material pe care l-am creat de-a lungul timpului. Totul are o semnificație.”, a dezvăluit Carmen Harra.

Parapsihologul vine cu previziuni sumbre pentru următorii 13 ani: Dacă dăm atenție la coduri, simboluri, totul este în timp și nimic nu se putea întâmpla în alt timp. Acesta era timpul să se întâmple și de acum, timp de 13 ani, multe lucruri se vor întâmpla, care ne vor schimba existența pe Pământ. Părerea mea este că schimbările sunt necesare, sunt pentru binele nostru, al urmașilor noștri. Lumea va fi mai bună, legile noastre au ajuns într-un punct mort”.

Cu toare acestea, Carmen Harra susține că anul 2021 este un an cu extrem de mare potențial.

”Orice investiție în perioada aceasta sunt foarte pozitive”, i-a răspuns Carmen Harra unui fan interesat să afle dacă aceasta este o perioadă bună pentru a-și achiziționa o casă.

Carmen Harra spune că în viețile personale ale multora dintre noi, în următoarele două luni, vor apărea decizii importante. ”Vreau să acordați multă atenție pentru că hotărârile pe care le luați vor impacta viața dvs. în viitorul apropiat.”