O mare casă de modă îi cere despăgubiri lui Brigitte Pastramă, fosta soţie a lui Ilie Năstase

Reprezentanţii celebrei case de modă au anunţat poliţiştii care anchetează comercializarea unor măşti contrafăcute de soţii Pastramă, care purtau sigla companiei, că produsele sunt false.

Avocaţii casei de modă Louis Vuitton au declarat că societatea va cere daune. Brigitte și Florin Pastramă au fost ridicaţi de poliţişti în luna iulie anul trecut fiind suspectati ca ar fi vândut măşti sanitare contrafăcute inscripţionate cu siglele unor firme de lux, scrie Gândul.ro.

În urma percheziţiilor, mostre din măşti au fost trimise la toate casele de modă ale căror branduri apăreau pe produse. Compania Louis Vuitton a finalizat expertiza şi ar fi anunţat că se constituie parte civilă în proces.

„Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil.

Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără să știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a spus Brigitte Pastramă, anul trecut, după ce ea și soțul ei au fost plasați sub control judiciar.