Cătălin Botezatu are un frate de doar 28 de ani de care nu a știut nimeni. Mărturisirea amară făcută de designer

Alexandru are 28 de ani și este fratele vitreg al lui Cătălin Botezatu. Tânărul cu 26 de ani mai mic nu are o legătură de sânge Cătălin Botezatu. Este, de fapt, copilul soției tatălui său.

Deși nu au o relație apropiată, Cătălin Botezatu are o părere foarte bună despre el: ”Îl cunosc pe Alexandru de când era copil, este un băiat bun, dar nu avem tangențe. Ne-am văzut de câteva ori, dar atât, fără să avem o relație apropiată. Acest băiat este fiul soției tatălui meu”, a spus Botezatu.

Cătălin Botezatu, operat din nou de cancer

Catalin Botezatu a trecut din nou prin momente cumplite. Creatorul de modă tocmai a trecut prin a doua intervenție legată de cancer, în Turcia. După această nouă operație, designerul se declară și mai puternic. Cu toate acestea, si-a scris testamentul si-n cele ce umeaza aflati cine l mosteneste pe Bote!

Catalin Botezatu a trebuit să treacă prin altă intervenție din pricina cancerului de colon. Medicii sunt optimiști, dar i-au explicat că trebuie să elimine stresul, lucru aproape imposibil pentru designer. Cu toate acestea, se bizuie ca de obicei pe spirjinul necondiționat al prietenilor.

Designerul a mărturisit, pentru emisiunea ShowBlitz de la Antena 3, că și-a luat totuși și ceva precauții.

"Am făcut unul mai demult, după care l-am "cancelat".

De această dată, însă, Bote a stabilit: sunt câțiva oameni din viața lui care îi vor moșteni averea.

"La viața mea am făcut niște donații enorme. În momentul în care m-am supărat pe viață și pe tot, tot ce aveam - și am martori în sensul acesta - am donat. Dacă ar fi acum să fac un testament aș lăsa prietenilor buni, persoanelor pe care le iubesc.

Cătalin Botezatu a aflat în 2019 că suferă de cancer la colon. Tot atunci s-a și operat pentru prima dată. Și-a revenit după încercarea cu pricina, iar acum medicii sunt extrem de optimiști cu privire la vindecarea lui rapidă.

