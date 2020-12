Cătălin Cîrstoveanu, ''Îngerul Copiilor'', despre cele mai emoţionante momente din cariera sa. Imaginile pe care nu le poate uita niciodată

Cătălin Cîrstoveanu, supranumit „îngerul copiilor”, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre cele mai grele momente din cariera sa, amintiri pe care nu le poate uita nici acum, după 20 de ani.

''Am amintiri pe care nu pot să le uit. O priză luată foc acum 20 de ani când a murit un copil, momentele când curgea apă lângă un incubator și mă curentam lângă fire cu incubatoarele, aspiratoarele de 40-50 de ani pentru secreții pe care le aveam acum 20 de ani, apa care curgea pe pereți.

Imaginile astea nu am putut și nu pot să le uit nicioadă!

(...) Dincolo de toate este flacăra credinței, că trebuie să facem lucrurile bine.

''Aici este locul unde muncesc de aproape 20 de ani. Aici e spitalul meu vechi. Aici am lucrat eu în urmă cu 20 de ani. Apoi, m-am mutat în bucăţica asta, pe 100 şi ceva de metri, la etajul 1. Apoi am văzut zona din spate extraordinară şi am spus, aici voi face o secţie ca în America şi am făcut-o datorită comunităţii, datorită dumneavoastră. Ştiţi că am făcut primul teledon aici, la dumneavoastră.

Aţi filmat la noi timp de o lună de zile. Primul teledon în România, 600 de mii de euro şi 2007 a însemnat enorm pentru noi, o comunitate care a strâns acei bani în patru ore. Apoi am făcut secţia asta, 1 milion de euro donaţi. Apoi am văzut că este prea mică şi am zis să ne apucăm iarăşi.

8844, ţineţi minte! Am strâns de la comunitate 700 de mii de euro

Astăzi avem 700 de mii de euro. Am strâns 1 milion 800 de mii, companii româneşti, companii străine, comunitatea. Comunitatea pentru mine înseamnă enorm de mult când văd cel mai mare investitor la noi aici în următorul proiect care trebuie să înceapă acum. Acum suntem gata, avem autorizaţiile'', a spus medicul Cătălin Cîrstoveanu, în exclusivitate la Antena 3.