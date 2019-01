Caz scandalos! Ce scrisoare a trimis ANAF pe numele unui sportiv celebru, mort de doi ani

Un caz incredibil a avut loc în aceste zile în Craiova, după ce un fost antrenor de tenis de masă, mare sportiv, a fost obligat să își plătească dările către stat, cu toate că, din păcate, a murit acum mai bine de doi ani.

Bărbatul nu şi-ar fi achitat asigurarea obligatorie a locuinţei. Cea care s-a trezit în cutia poştală cu documentul este chiar văduva acestui.

“Noi am fost şocaţi când am văzut asta. Noi am avut grijă să facem succesiunea după soţul meu la scurt timp după decesul acestuia. Practic, locuinţa figurează acum pe numele meu. Nu înţeleg cum este posibil aşa ceva şi nici ce trebuie să fac pentru a îndrepta această eroare”, a explicat Irina Bobocică, soţia craioveanului amendat, potrivit cancan.ro.

Mihai Bobocică, antrenorul lotului de juniori III a naţionalei de tenis de masă a României a murit în 2017 într-un accident rutier. Antrenorul se îndrepta spre Mioveni, unde urma să participe la un concurs de tenis de masă, la volanul unui autoturism Seat care a fost lovit de autotren.