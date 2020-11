Când e cazul să apelăm la fertilizarea in vitro. Medic: ”În aceste situații, trebuie să încurajăm cuplul să încerce mai departe”

”Nu există o metodă universal valabilă, ci fiecare metodă terapeutică trebuie adaptată la cazul respectiv. Pot spune că în ceea ce privește tehnicile de reproducere asistată toate sunt actuale. Însă, trebuie așa cum spuneam, adaptate fiecărui caz în parte” explică Dr. Micu Romeo, șef secție obstetrică ginecologie și medic expert fertilitate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, infertilitatea de cuplu se definește ca lipsa obținerii unei sarcini în urma unei activiăți sexuale regulate și fără a folosi o metodă contraceptivă în decurs de un an. Abia după aceste încercări este recomandată o evaluare a fertilității.

”Înainte de a începe orice alt tratament ar trebui să ne asigurăm că starea de sănătate generală a cuplului respectiv este bună. Cu alte cuvinte, se face o investigație pe linia markerilor infecțioși care ar putea crea probleme în infertilitate, să faci o investigație pentru a evalua rezerva ovariană a pacientei respective, pe lângă investigațiile specifice în fertilitate” adaugă medicul.

Ulterior, după identificarea problemei, împreună cu specialistul poate fi stabilit și planul de tratament.

”În principiu, acestea trebuie să fie adresate cauzei atunci când o cunoaștem. Cu alte cuvinte, putem să avem de-a face cu tratamente medicamentoase, cum ar fi pentru inducerea de ovulație, putem să avem de-a face cu tratamente chirurgicale atunci când avem de-a face cu polipi, endometrial când avem de-a face cu fibroame sau chisturi de endometrioză sau alte chiste ovariene și vorbim și de tratamente de reproducere asistată, atunci când este nevoie ca să concepem embrionii în mod artificial” spune specialistul, la ”Numai de Bine”.

În 15% din cazuri nu se poate stabili cauza infertilității

”Este vorba de așa numita sterilitate de cauză neprecizată și atunci trebuie practic să urmăm o conduită prin care încercăm să controlăm treptat cât mai mult din acest proces reproductiv al cuplului respectiv. Cu alte cuvinte, se intenționează prima dată contact sexual dirijat în perioada fertilă pe care o identificăm. Nu se reușește prin această metodă, se indică inseminare intrauterină ulterior, infectăm, în principiu, cam până la 4-5 cicluri de inseminare intrauterină și dacă nu se reușește, avem indicația de a face fertilizare în vitro” explică Dr. Micu Romeo, șef secție obstetrică ginecologie și medic expert fertilitate.

Fertilizarea în vitro este cea mai eficientă formă de tehnologie de reproducere asistată

Spre deosebire de inseminarea artificială, această procedură presupune combinarea ovocitelor și a spermei în afara corpului, într-un laborator. Odată ce se formează unul sau mai mulți embrioni, aceștia sunt apoi plasați in uter.

”Sunt situații în care reușim, de exemplu, cu un tratament de fertilizare în vitro să obținem embrioni de bună calitate și să nu reușim să obținem sarcina totuși cu acești embrioni să se implanteze. În aceste situații, trebuie să încurajăm cuplul să încerce mai departe, iar dacă noi am fost corecți față de ei și ei știu că noi am făcut tot ce am putut atunci cred că aceștia vor încerca mai departe și vor avea încredere în noi. Dar sunt situații în care lucrurile nu evoluează cum trebuie și mă refer la pacientele de vârstă mai înaintată, la pacientele cu rezervă ovariană scăzută și atunci la aceste situații ar trebui ca să ne adresăm și să le recomandăm să aibă alte opțiuni în vederea obținerii sarcinii” spune medicul.

Cauza infertilității este feminină în 40% din cazuri, masculină în 40%, iar în 20% infertilitatea se datorează ambilor parteneri sau are o cauză necunoscută. Din acest motiv este foarte important ca ambii parteneri să efectueze investigațiile și eventual tratamentul care se impune.